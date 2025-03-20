https://1prime.ru/20250320/neft-855958987.html

Нефть дорожает в четверг утром на фоне ряда факторов

Нефть дорожает в четверг утром на фоне ряда факторов - 20.03.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает в четверг утром на фоне ряда факторов

Мировые цены на нефть в четверг утром растут, инвесторы следят за развитием геополитических событий на Ближнем Востоке и продолжают оценивать объем запасов... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T08:55+0300

2025-03-20T08:55+0300

2025-03-20T08:55+0300

экономика

нефть

рынки

сша

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут, инвесторы следят за развитием геополитических событий на Ближнем Востоке и продолжают оценивать объем запасов нефти и нефтепродуктов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.38 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,54%, до 71,16 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,52%, до 67,26 доллара. Инвесторы следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, усиление напряженности может отразиться на перебоях поставок нефти и нефтепродуктов в регионе. Ранее в четверг военный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил в их Telegram-канале, что правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. А в среду управление энергетической информации минэнерго США опубликовало данные по запасам нефтепродуктов в стране за неделю по 14 марта. Так, запасы бензина также сократились, на 0,5 миллиона баррелей (на 0,2%), до 240,6 миллиона, запасы дистиллятов в свою очередь упали на 2,8 миллиона баррелей (на 2,4%), до 114,8 миллиона. При этом стратегический резерв нефти в США за данную неделю вырос на 0,3 миллионов баррелей, до 395,9 миллиона. Как заявил глава минэнерго США Крис Райт в четверг, стране потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический нефтяной резерв страны, но администрация президента Дональда Трампа намерена это сделать.

https://1prime.ru/20250319/neft-855952231.html

сша

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынки, сша, ближний восток