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Россия в январе-феврале сократила поставки нефти в Китай на 12,6% - 20.03.2025, ПРАЙМ
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Россия в январе-феврале сократила поставки нефти в Китай на 12,6%
Россия в январе-феврале сократила поставки нефти в Китай на 12,6% - 20.03.2025, ПРАЙМ
Россия в январе-феврале сократила поставки нефти в Китай на 12,6%
Россия в январе-феврале 2025 года поставила в Китай 15,47 миллиона тонн нефти на 8,369 миллиарда долларов, что на 12,6% ниже, чем в аналогичный период 2024... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T09:05+0300
2025-03-20T09:05+0300
энергетика
нефть
китай
россия
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ПЕКИН, 20 мар – ПРАЙМ. Россия в январе-феврале 2025 года поставила в Китай 15,47 миллиона тонн нефти на 8,369 миллиарда долларов, что на 12,6% ниже, чем в аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных в четверг китайским главным таможенным управлением. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов. За аналогичный период прошлого года Китай закупил в России 17,71 миллиона тонн нефти на 10,157 миллиарда долларов. Таким образом, снижение в стоимостном выражении составило 17,6%. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее.
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нефть, китай, россия
Энергетика, Нефть, КИТАЙ, РОССИЯ
09:05 20.03.2025
 
Россия в январе-феврале сократила поставки нефти в Китай на 12,6%

Таможня КНР: Россия зимой 2025 года поставила в Китай 15,47 миллиона тонн нефти

© Unsplash/Jakub PabisНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Jakub Pabis
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ПЕКИН, 20 мар – ПРАЙМ. Россия в январе-феврале 2025 года поставила в Китай 15,47 миллиона тонн нефти на 8,369 миллиарда долларов, что на 12,6% ниже, чем в аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных в четверг китайским главным таможенным управлением.
По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
За аналогичный период прошлого года Китай закупил в России 17,71 миллиона тонн нефти на 10,157 миллиарда долларов.
Таким образом, снижение в стоимостном выражении составило 17,6%.
Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Нефть дорожает в четверг утром на фоне ряда факторов
08:55
 
ЭнергетикаНефтьКИТАЙРОССИЯ
 
 
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