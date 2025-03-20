https://1prime.ru/20250320/neft-855959288.html

Россия в январе-феврале сократила поставки нефти в Китай на 12,6%

Россия в январе-феврале сократила поставки нефти в Китай на 12,6% - 20.03.2025, ПРАЙМ

Россия в январе-феврале сократила поставки нефти в Китай на 12,6%

Россия в январе-феврале 2025 года поставила в Китай 15,47 миллиона тонн нефти на 8,369 миллиарда долларов, что на 12,6% ниже, чем в аналогичный период 2024... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T09:05+0300

2025-03-20T09:05+0300

2025-03-20T09:05+0300

энергетика

нефть

китай

россия

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ПЕКИН, 20 мар – ПРАЙМ. Россия в январе-феврале 2025 года поставила в Китай 15,47 миллиона тонн нефти на 8,369 миллиарда долларов, что на 12,6% ниже, чем в аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных в четверг китайским главным таможенным управлением. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов. За аналогичный период прошлого года Китай закупил в России 17,71 миллиона тонн нефти на 10,157 миллиарда долларов. Таким образом, снижение в стоимостном выражении составило 17,6%. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее.

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китай

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нефть, китай, россия