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Стоимость нефти растет на фоне сохранения неоднозначных факторов
Стоимость нефти растет на фоне сохранения неоднозначных факторов - 20.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти растет на фоне сохранения неоднозначных факторов
Мировые цены на нефть в четверг днем увеличиваются, трейдеры продолжают оценивать статистику из США по запасам этого вида сырья и геополитические новости,... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T14:38+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем увеличиваются, трейдеры продолжают оценивать статистику из США по запасам этого вида сырья и геополитические новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.30 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,2%, до 70,92 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,19%, до 67,04 доллара. Трейдеры продолжают оценивать еженедельную статистику из США о запасах нефти в стране, опубликованную днем ранее. Коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 14 марта увеличились на 1,7 миллиона баррелей, аналитики ждали роста только на 1,1 миллиона. В то же время добыча за неделю сократилась - на 2 тысячи баррелей в сутки, до 13,573 миллиона баррелей в день. Инвесторы также следят за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее в четверг военный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил в их Telegram-канале, что правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. "В последние дни рынок нефти переживает волатильность, сталкиваясь с противоречивыми силами, которые держат трейдеров в состоянии неопределенности", - прокомментировал газете Wall Street Journal стратег Pepperstone Квасар Элисундия (Quasar Elizundia).
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нефть, сша, рынки
Экономика, Нефть, США, Рынки
Стоимость нефти растет на фоне сохранения неоднозначных факторов
Мировые цены на нефть растут в ожидании дальнейшей оценки запасов сырья в США
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем увеличиваются, трейдеры продолжают оценивать статистику из США по запасам этого вида сырья и геополитические новости, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.30 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,2%, до 70,92 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,19%, до 67,04 доллара.
Трейдеры продолжают оценивать еженедельную статистику из США о запасах нефти в стране, опубликованную днем ранее. Коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 14 марта увеличились на 1,7 миллиона баррелей, аналитики ждали роста только на 1,1 миллиона. В то же время добыча за неделю сократилась - на 2 тысячи баррелей в сутки, до 13,573 миллиона баррелей в день.
Инвесторы также следят за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее в четверг военный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил в их Telegram-канале, что правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
"В последние дни рынок нефти переживает волатильность, сталкиваясь с противоречивыми силами, которые держат трейдеров в состоянии неопределенности", - прокомментировал газете Wall Street Journal стратег Pepperstone Квасар Элисундия (Quasar Elizundia).
Россия в январе-феврале сократила поставки нефти в Китай на 12,6%