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Цены на нефть перешли к росту более чем на 1 процент

Цены на нефть перешли к росту более чем на 1 процент - 20.03.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть перешли к росту более чем на 1 процент

Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту более чем на 1% после публикации новых "связанных с Ираном" американских санкций, свидетельствуют данные | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T18:06+0300

2025-03-20T18:06+0300

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энергетика

сша

нефть

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту более чем на 1% после публикации новых "связанных с Ираном" американских санкций, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.57 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,38%, до 71,76 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,42%, до 67,86 доллара. Ранее в четверг цены на нефть обеих марок слабо менялась. США ввели "связанные с Ираном" санкции против 14 физических и юридических лиц, в том числе из Панамы, Китая, с Сейшельских островов, а также восьми нефтяных танкеров. Внесенные в санкционный список нефтетанкеры зарегистрированы под флагами Панамы, Барбадоса, Сан-Марино и Коморских островов. Всё это следует из обновленного перечня американского минфина. В целом инвесторы продолжают оценивать влияние внешнеторговой политики США и вводимых президентом Дональдом Трампом импортных пошлин. "Пошлины США, вероятно, будут поддерживать волатильность цен на нефть. При этом мы сохраняем наш "умеренный" ценовой прогноз", - приводит агентство Блумберг слова сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

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сша, нефть