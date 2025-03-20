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Цены на нефть перешли к росту более чем на 1 процент
Цены на нефть перешли к росту более чем на 1 процент - 20.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть перешли к росту более чем на 1 процент
Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту более чем на 1% после публикации новых "связанных с Ираном" американских санкций, свидетельствуют данные | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T18:06+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту более чем на 1% после публикации новых "связанных с Ираном" американских санкций, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.57 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,38%, до 71,76 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,42%, до 67,86 доллара. Ранее в четверг цены на нефть обеих марок слабо менялась. США ввели "связанные с Ираном" санкции против 14 физических и юридических лиц, в том числе из Панамы, Китая, с Сейшельских островов, а также восьми нефтяных танкеров. Внесенные в санкционный список нефтетанкеры зарегистрированы под флагами Панамы, Барбадоса, Сан-Марино и Коморских островов. Всё это следует из обновленного перечня американского минфина. В целом инвесторы продолжают оценивать влияние внешнеторговой политики США и вводимых президентом Дональдом Трампом импортных пошлин. "Пошлины США, вероятно, будут поддерживать волатильность цен на нефть. При этом мы сохраняем наш "умеренный" ценовой прогноз", - приводит агентство Блумберг слова сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
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сша, нефть
Цены на нефть перешли к росту более чем на 1 процент
Цены на нефть перешли к росту более чем на 1% после новых санкций США
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту более чем на 1% после публикации новых "связанных с Ираном" американских санкций, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.57 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,38%, до 71,76 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,42%, до 67,86 доллара. Ранее в четверг цены на нефть обеих марок слабо менялась.
США ввели "связанные с Ираном" санкции против 14 физических и юридических лиц, в том числе из Панамы, Китая, с Сейшельских островов, а также восьми нефтяных танкеров. Внесенные в санкционный список нефтетанкеры зарегистрированы под флагами Панамы, Барбадоса, Сан-Марино и Коморских островов. Всё это следует из обновленного перечня американского минфина.
Стоимость нефти растет на фоне сохранения неоднозначных факторов
В целом инвесторы продолжают оценивать влияние внешнеторговой политики США и вводимых президентом Дональдом Трампом импортных пошлин.
"Пошлины США, вероятно, будут поддерживать волатильность цен на нефть. При этом мы сохраняем наш "умеренный" ценовой прогноз", - приводит агентство Блумберг слова сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).