Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть перешли к росту более чем на 1 процент - 20.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250320/neft-855971896.html
Цены на нефть перешли к росту более чем на 1 процент
Цены на нефть перешли к росту более чем на 1 процент - 20.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть перешли к росту более чем на 1 процент
Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту более чем на 1% после публикации новых "связанных с Ираном" американских санкций, свидетельствуют данные | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T18:06+0300
2025-03-20T18:06+0300
энергетика
сша
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_9ad62c2bfd5aabcba0628a4d884ad696.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту более чем на 1% после публикации новых "связанных с Ираном" американских санкций, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.57 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,38%, до 71,76 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,42%, до 67,86 доллара. Ранее в четверг цены на нефть обеих марок слабо менялась. США ввели "связанные с Ираном" санкции против 14 физических и юридических лиц, в том числе из Панамы, Китая, с Сейшельских островов, а также восьми нефтяных танкеров. Внесенные в санкционный список нефтетанкеры зарегистрированы под флагами Панамы, Барбадоса, Сан-Марино и Коморских островов. Всё это следует из обновленного перечня американского минфина. В целом инвесторы продолжают оценивать влияние внешнеторговой политики США и вводимых президентом Дональдом Трампом импортных пошлин. "Пошлины США, вероятно, будут поддерживать волатильность цен на нефть. При этом мы сохраняем наш "умеренный" ценовой прогноз", - приводит агентство Блумберг слова сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
https://1prime.ru/20250320/neft-855965551.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_264:0:2400:1602_1920x0_80_0_0_58fd2100e6daf67c2cf13ca637c6e3e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, нефть
Энергетика, США, Нефть
18:06 20.03.2025
 
Цены на нефть перешли к росту более чем на 1 процент

Цены на нефть перешли к росту более чем на 1% после новых санкций США

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту более чем на 1% после публикации новых "связанных с Ираном" американских санкций, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.57 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,38%, до 71,76 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,42%, до 67,86 доллара. Ранее в четверг цены на нефть обеих марок слабо менялась.
США ввели "связанные с Ираном" санкции против 14 физических и юридических лиц, в том числе из Панамы, Китая, с Сейшельских островов, а также восьми нефтяных танкеров. Внесенные в санкционный список нефтетанкеры зарегистрированы под флагами Панамы, Барбадоса, Сан-Марино и Коморских островов. Всё это следует из обновленного перечня американского минфина.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Стоимость нефти растет на фоне сохранения неоднозначных факторов
14:38
В целом инвесторы продолжают оценивать влияние внешнеторговой политики США и вводимых президентом Дональдом Трампом импортных пошлин.
"Пошлины США, вероятно, будут поддерживать волатильность цен на нефть. При этом мы сохраняем наш "умеренный" ценовой прогноз", - приводит агентство Блумберг слова сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
 
ЭнергетикаСШАНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала