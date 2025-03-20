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НПЗ "Роснефти" в 2024 году переработали 82,6 млн тонн нефти

НПЗ "Роснефти" в 2024 году переработали 82,6 млн тонн нефти - 20.03.2025, ПРАЙМ

НПЗ "Роснефти" в 2024 году переработали 82,6 млн тонн нефти

Объем переработки нефти на НПЗ "Роснефти" в 2024 году составил 82,6 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T19:46+0300

2025-03-20T19:46+0300

2025-03-20T19:46+0300

энергетика

роснефть

нпз

нефть

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Объем переработки нефти на НПЗ "Роснефти" в 2024 году составил 82,6 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. "Объем переработки нефти в РФ в 2024 году составил 82,6 миллиона тонн", - сказано в релизе. Годом ранее "Роснефть" сообщала, что показатель за 2023 год составил 88 миллионов тонн. Таким образом, нефтепереработка в 2024 году снизилась на 6%. В компании добавили, что в прошлом году "Роснефть" реализовала на внутреннем рынке 43,6 миллиона тонн нефтепродуктов, в том числе 13,1 миллиона тонн бензина и 18,1 миллиона тонн дизельного топлива. Кроме того, "Роснефть" реализовала на бирже 10,1 миллиона тонн бензина и дизельного топлива, что в 2 раза выше норматива.

https://1prime.ru/20250320/rosneft-855973885.html

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роснефть, нпз, нефть