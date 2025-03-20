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НПЗ "Роснефти" в 2024 году переработали 82,6 млн тонн нефти - 20.03.2025, ПРАЙМ
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НПЗ "Роснефти" в 2024 году переработали 82,6 млн тонн нефти
НПЗ "Роснефти" в 2024 году переработали 82,6 млн тонн нефти - 20.03.2025, ПРАЙМ
НПЗ "Роснефти" в 2024 году переработали 82,6 млн тонн нефти
Объем переработки нефти на НПЗ "Роснефти" в 2024 году составил 82,6 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T19:46+0300
2025-03-20T19:46+0300
энергетика
роснефть
нпз
нефть
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Объем переработки нефти на НПЗ "Роснефти" в 2024 году составил 82,6 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. "Объем переработки нефти в РФ в 2024 году составил 82,6 миллиона тонн", - сказано в релизе. Годом ранее "Роснефть" сообщала, что показатель за 2023 год составил 88 миллионов тонн. Таким образом, нефтепереработка в 2024 году снизилась на 6%. В компании добавили, что в прошлом году "Роснефть" реализовала на внутреннем рынке 43,6 миллиона тонн нефтепродуктов, в том числе 13,1 миллиона тонн бензина и 18,1 миллиона тонн дизельного топлива. Кроме того, "Роснефть" реализовала на бирже 10,1 миллиона тонн бензина и дизельного топлива, что в 2 раза выше норматива.
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роснефть, нпз, нефть
Энергетика, Роснефть, НПЗ, Нефть
19:46 20.03.2025
 
НПЗ "Роснефти" в 2024 году переработали 82,6 млн тонн нефти

Объем переработки нефти на НПЗ "Роснефти" в 2024 году составил 82,6 млн тонн

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Объем переработки нефти на НПЗ "Роснефти" в 2024 году составил 82,6 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
"Объем переработки нефти в РФ в 2024 году составил 82,6 миллиона тонн", - сказано в релизе.
Годом ранее "Роснефть" сообщала, что показатель за 2023 год составил 88 миллионов тонн. Таким образом, нефтепереработка в 2024 году снизилась на 6%.
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В компании добавили, что в прошлом году "Роснефть" реализовала на внутреннем рынке 43,6 миллиона тонн нефтепродуктов, в том числе 13,1 миллиона тонн бензина и 18,1 миллиона тонн дизельного топлива.
Кроме того, "Роснефть" реализовала на бирже 10,1 миллиона тонн бензина и дизельного топлива, что в 2 раза выше норматива.
 
ЭнергетикаРоснефтьНПЗНефть
 
 
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