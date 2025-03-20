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"Добровольцы" ОПЕК+ представили план по компенсации перепроизводства нефти

"Добровольцы" ОПЕК+ представили план по компенсации перепроизводства нефти - 20.03.2025, ПРАЙМ

"Добровольцы" ОПЕК+ представили план по компенсации перепроизводства нефти

Все страны с добровольными сокращениями добычи нефти, кроме Алжира, представили секретариату ОПЕК планы по компенсации перепроизводства в рамках соглашения... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T19:05+0300

2025-03-20T19:05+0300

2025-03-20T19:05+0300

энергетика

нефть

опек

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Все страны с добровольными сокращениями добычи нефти, кроме Алжира, представили секретариату ОПЕК планы по компенсации перепроизводства в рамках соглашения ОПЕК+ суммарно на 4,2 миллиона баррелей в сутки до июня 2026 года, сообщила ОПЕК. "В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе виртуальной встречи восьми стран с дополнительными добровольными корректировками, включая Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, 3 марта 2025 года Секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций", - говорится в сообщении. Согласно приложенной таблице, суммарно страны должны компенсировать превышение предельных уровней добычи на 4,203 миллиона баррелей в сутки.

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нефть, опек