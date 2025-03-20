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"Добровольцы" ОПЕК+ представили план по компенсации перепроизводства нефти - 20.03.2025, ПРАЙМ
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"Добровольцы" ОПЕК+ представили план по компенсации перепроизводства нефти
"Добровольцы" ОПЕК+ представили план по компенсации перепроизводства нефти - 20.03.2025, ПРАЙМ
"Добровольцы" ОПЕК+ представили план по компенсации перепроизводства нефти
Все страны с добровольными сокращениями добычи нефти, кроме Алжира, представили секретариату ОПЕК планы по компенсации перепроизводства в рамках соглашения... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T19:05+0300
2025-03-20T19:05+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Все страны с добровольными сокращениями добычи нефти, кроме Алжира, представили секретариату ОПЕК планы по компенсации перепроизводства в рамках соглашения ОПЕК+ суммарно на 4,2 миллиона баррелей в сутки до июня 2026 года, сообщила ОПЕК. "В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе виртуальной встречи восьми стран с дополнительными добровольными корректировками, включая Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, 3 марта 2025 года Секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций", - говорится в сообщении. Согласно приложенной таблице, суммарно страны должны компенсировать превышение предельных уровней добычи на 4,203 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, опек
Энергетика, Нефть, ОПЕК
19:05 20.03.2025
 
"Добровольцы" ОПЕК+ представили план по компенсации перепроизводства нефти

"Добровольцы" ОПЕК+ представили план по компенсации перепроизводства нефти на 4,2 млн б/с

 | Перейти в медиабанкОПЕК
ОПЕК
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Все страны с добровольными сокращениями добычи нефти, кроме Алжира, представили секретариату ОПЕК планы по компенсации перепроизводства в рамках соглашения ОПЕК+ суммарно на 4,2 миллиона баррелей в сутки до июня 2026 года, сообщила ОПЕК.
"В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе виртуальной встречи восьми стран с дополнительными добровольными корректировками, включая Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, 3 марта 2025 года Секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций", - говорится в сообщении.
Согласно приложенной таблице, суммарно страны должны компенсировать превышение предельных уровней добычи на 4,203 миллиона баррелей в сутки.
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