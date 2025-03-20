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Россияне 80 лет получат от 10 тысяч рублей прибавки к пенсии

Россияне 80 лет получат от 10 тысяч рублей прибавки к пенсии - 20.03.2025, ПРАЙМ

Россияне 80 лет получат от 10 тысяч рублей прибавки к пенсии

Россияне, которые отметят 80-летний юбилей в марте 2025 года, в апреле получат прибавку к пенсии более чем на 10 тысяч рублей. Об этом издательству "Газета.Ru"... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T09:13+0300

2025-03-20T09:13+0300

2025-03-20T09:57+0300

экономика

пенсионеры

пенсионные выплаты

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россияне, которые отметят 80-летний юбилей в марте 2025 года, в апреле получат прибавку к пенсии более чем на 10 тысяч рублей. Об этом издательству "Газета.Ru" рассказал Игорь Балынин, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ.Экономист пояснил, что эта сумма включает дополнительную фиксированную выплату в размере 8907,70 рубля, а также компенсационную надбавку в 1314 рублей, которая будет начисляться пенсионерам с января 2025 года.В качестве примера он привел расчет: если в декабре 2024 года страховая пенсия 79-летнего гражданина составляла 39 987 рублей, то в апреле 2025 года ее размер увеличится до 54 007,47 рубля. В эту сумму войдут 43 785,77 рубля с учетом индексаций в январе и феврале, а также дополнительные 8907,70 рубля и 1314 рублей."В итоге сумма страховой пенсии у гражданина из рассмотренного примера в апреле 2025 года будет выше размера страховой пенсии в декабре 2024 года на 14 020,47 рубля, или на 26%", - пояснил издательству Балынин.Кроме того, "Газета.Ru" напомнило, что в феврале 2025 года средний размер пенсии по старости в России достиг 25 тысяч рублей. В рамках пенсионной реформы в 2025 году никто из граждан не выйдет на пенсию по возрасту. В 2026 году пенсионный возраст достигнет 64 лет для мужчин и 59 лет для женщин, а с 2028 года — 65 и 60 лет соответственно. Для выхода на пенсию по старости россиянам потребуется не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

https://1prime.ru/20250316/pensii-855635481.html

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пенсионеры, пенсионные выплаты