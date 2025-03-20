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Названы неисправности автомобиля, которые грозят штрафами и лишением прав - 20.03.2025, ПРАЙМ
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Названы неисправности автомобиля, которые грозят штрафами и лишением прав
Названы неисправности автомобиля, которые грозят штрафами и лишением прав - 20.03.2025, ПРАЙМ
Названы неисправности автомобиля, которые грозят штрафами и лишением прав
Во время эксплуатации автомобиля водителю могут выписать штраф не только за превышение скорости или непристегнутый ремень безопасности, но и за управление... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T11:06+0300
2025-03-20T11:06+0300
авто
ремонт
пдд
штраф
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Во время эксплуатации автомобиля водителю могут выписать штраф не только за превышение скорости или непристегнутый ремень безопасности, но и за управление машиной с неисправностями. Как сообщает портал "Тарантас Ньюс", под запрет попадает езда на автомобиле с поломками тормозной системы, рулевого управления, осветительных и сигнальных приборов, топливной магистрали и других важных узлов. Жёсткие ограничения объясняются угрозой безопасности для всех участников дорожного движения.По данным портала, запрещено выезжать на дорогу, если тормозная система автомобиля работает некорректно, имеются негерметичные участки в гидравлическом тормозном приводе или шлангах. Эксплуатация транспортного средства также не допускается при наличии видимых повреждений, например, при перекручивании тормозных шлангов.Неисправным считается и рулевое управление, если наблюдается утечка рабочей жидкости в гидросистеме, имеются повреждения деталей крепления или деформация элементов системы. Любая нестандартная реакция руля на управление будет расцениваться как поломка. Кроме того, нарушение фиксируется в том случае, если отсутствует усилитель рулевого управления, предусмотренный заводской комплектацией.Как уточняет "Тарантас Ньюс", эксплуатация автомобиля запрещена при нарушении комплектности осветительных приборов. Также недопустимо использование источников света, не соответствующих стандартам производителя. Это означает, что любые модификации внешних световых приборов запрещены, например, установка ксеноновых или светодиодных ламп вместо заводских галогенных.К неисправностям относят также отсутствие или значительный износ рассеивателей в фарах. Запрещено управлять автомобилем, если не работают габаритные огни или другие осветительные приборы на постоянной основе. Помимо этого, по информации портала, автомобиль нельзя эксплуатировать, если на нём установлены шины с параметрами и размерами, отличающимися от рекомендованных автопроизводителем. Также запрещено ездить на летней резине в зимний период и наоборот — на зимних шинах летом.Эксплуатация машины не допускается, если протектор полностью стёрт, а также если на одной оси установлены шины разных размеров, не соответствующие заводским параметрам. Устанавливать покрышки с различным рисунком протектора также запрещено, за исключением запасного колеса, которое можно использовать только для поездки до ближайшей станции техобслуживания в случае повреждения основного. Как отмечает "Тарантас Ньюс", штраф можно получить и за управление автомобилем с неисправной топливной системой. Это касается ситуаций, когда нарушена подача топлива или уровень токсичности выхлопных газов превышает допустимые нормы. При выявлении подобных проблем эксплуатация машины запрещается до устранения неисправностей.Кроме того, не допускается езда на автомобиле при отсутствии предусмотренных производителем стёкол или зеркал заднего вида. Также запрещена установка лобового стекла с затемнением, если уровень светопропускания ниже 75%. Для передних боковых стёкол этот показатель не должен быть менее 70%.При этом, как сообщает портал, при поломках, не связанных с тормозной системой, рулевым управлением, освещением или устройствами, отвечающими за безопасность движения, водитель имеет право самостоятельно доехать до мастерской для ремонта. Важно отметить, что в данном списке приведены только основные неисправности, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. Полный перечень можно найти в правилах дорожного движения Российской Федерации.
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авто, ремонт, пдд, штраф
Авто, ремонт, ПДД, штраф
11:06 20.03.2025
 
Названы неисправности автомобиля, которые грозят штрафами и лишением прав

ТН: названы главные поломки, при которых запрещено ездить на автомобиле

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота автосервиса Renault в Подмосковье
Работа автосервиса Renault в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Во время эксплуатации автомобиля водителю могут выписать штраф не только за превышение скорости или непристегнутый ремень безопасности, но и за управление машиной с неисправностями. Как сообщает портал "Тарантас Ньюс", под запрет попадает езда на автомобиле с поломками тормозной системы, рулевого управления, осветительных и сигнальных приборов, топливной магистрали и других важных узлов. Жёсткие ограничения объясняются угрозой безопасности для всех участников дорожного движения.
По данным портала, запрещено выезжать на дорогу, если тормозная система автомобиля работает некорректно, имеются негерметичные участки в гидравлическом тормозном приводе или шлангах. Эксплуатация транспортного средства также не допускается при наличии видимых повреждений, например, при перекручивании тормозных шлангов.
Неисправным считается и рулевое управление, если наблюдается утечка рабочей жидкости в гидросистеме, имеются повреждения деталей крепления или деформация элементов системы. Любая нестандартная реакция руля на управление будет расцениваться как поломка. Кроме того, нарушение фиксируется в том случае, если отсутствует усилитель рулевого управления, предусмотренный заводской комплектацией.
Как уточняет "Тарантас Ньюс", эксплуатация автомобиля запрещена при нарушении комплектности осветительных приборов. Также недопустимо использование источников света, не соответствующих стандартам производителя. Это означает, что любые модификации внешних световых приборов запрещены, например, установка ксеноновых или светодиодных ламп вместо заводских галогенных.
К неисправностям относят также отсутствие или значительный износ рассеивателей в фарах. Запрещено управлять автомобилем, если не работают габаритные огни или другие осветительные приборы на постоянной основе.
Помимо этого, по информации портала, автомобиль нельзя эксплуатировать, если на нём установлены шины с параметрами и размерами, отличающимися от рекомендованных автопроизводителем. Также запрещено ездить на летней резине в зимний период и наоборот — на зимних шинах летом.
Эксплуатация машины не допускается, если протектор полностью стёрт, а также если на одной оси установлены шины разных размеров, не соответствующие заводским параметрам. Устанавливать покрышки с различным рисунком протектора также запрещено, за исключением запасного колеса, которое можно использовать только для поездки до ближайшей станции техобслуживания в случае повреждения основного.
Как отмечает "Тарантас Ньюс", штраф можно получить и за управление автомобилем с неисправной топливной системой. Это касается ситуаций, когда нарушена подача топлива или уровень токсичности выхлопных газов превышает допустимые нормы. При выявлении подобных проблем эксплуатация машины запрещается до устранения неисправностей.
Кроме того, не допускается езда на автомобиле при отсутствии предусмотренных производителем стёкол или зеркал заднего вида. Также запрещена установка лобового стекла с затемнением, если уровень светопропускания ниже 75%. Для передних боковых стёкол этот показатель не должен быть менее 70%.
При этом, как сообщает портал, при поломках, не связанных с тормозной системой, рулевым управлением, освещением или устройствами, отвечающими за безопасность движения, водитель имеет право самостоятельно доехать до мастерской для ремонта.
Важно отметить, что в данном списке приведены только основные неисправности, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. Полный перечень можно найти в правилах дорожного движения Российской Федерации.
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