Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запасы углеводородов "Роснефти" составили 21,5 млрд тонн н.э. - 20.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250320/rosneft-855973761.html
Запасы углеводородов "Роснефти" составили 21,5 млрд тонн н.э.
Запасы углеводородов "Роснефти" составили 21,5 млрд тонн н.э. - 20.03.2025, ПРАЙМ
Запасы углеводородов "Роснефти" составили 21,5 млрд тонн н.э.
Запасы углеводородов "Роснефти" по российской классификации на конец прошлого года составили 21,5 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, при этом за год было... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T19:37+0300
2025-03-20T19:37+0300
энергетика
нефть
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83290/31/832903117_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_40fc0085c040b8cedf4ef0506c949c3a.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Запасы углеводородов "Роснефти" по российской классификации на конец прошлого года составили 21,5 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, при этом за год было открыто семь месторождений и 97 новых залежей углеводородов с запасами в 0,2 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, сообщила компания. "Высокая эффективность геологоразведочных работ позволила компании в 2024 году открыть семь месторождений и 97 новых залежей углеводородов с запасами в 0,2 миллиарда тонн нефтяного эквивалента категории АВ1С1+B2С2. В результате запасы углеводородов "Роснефти" по российской классификации на конец 2024 год составили 21,5 миллиарда тонн нефтяного эквивалента (категория АВ1С1+В2С2)", - сообщила компания. Также запасы углеводородов "Роснефти" по категории 2Р по международной классификации PRMS составили 11,4 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Восполнение добычи приростом запасов превышает 100%. Как сообщила компания, за год проходка в эксплуатационном бурении превысила 12 миллионов метров, в эксплуатацию введено свыше 3 тысяч новых скважин, 72% из них - горизонтальные. На суше в России "Роснефть" в прошлом году выполнила 1,2 тысячи погонных километров сейсмических работ 2Д и 5,3 тысячи квадратных километров сейсмических работ 3Д.
https://1prime.ru/20250320/rosneft-855973572.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83290/31/832903117_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_7dad0dce837a5eeec81fa595eb9bbd69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, роснефть
Энергетика, Нефть, Роснефть
19:37 20.03.2025
 
Запасы углеводородов "Роснефти" составили 21,5 млрд тонн н.э.

Запасы углеводородов "Роснефти" на конец 2024 года составили 21,5 млрд тонн н.э.

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть".
Стенд компании Роснефть. - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Запасы углеводородов "Роснефти" по российской классификации на конец прошлого года составили 21,5 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, при этом за год было открыто семь месторождений и 97 новых залежей углеводородов с запасами в 0,2 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, сообщила компания.
"Высокая эффективность геологоразведочных работ позволила компании в 2024 году открыть семь месторождений и 97 новых залежей углеводородов с запасами в 0,2 миллиарда тонн нефтяного эквивалента категории АВ1С1+B2С2. В результате запасы углеводородов "Роснефти" по российской классификации на конец 2024 год составили 21,5 миллиарда тонн нефтяного эквивалента (категория АВ1С1+В2С2)", - сообщила компания.
Также запасы углеводородов "Роснефти" по категории 2Р по международной классификации PRMS составили 11,4 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Восполнение добычи приростом запасов превышает 100%.
АЗС Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Чистая прибыль "Роснефти" в 2024 году составила 1,084 трлн рублей
19:33
Как сообщила компания, за год проходка в эксплуатационном бурении превысила 12 миллионов метров, в эксплуатацию введено свыше 3 тысяч новых скважин, 72% из них - горизонтальные.
На суше в России "Роснефть" в прошлом году выполнила 1,2 тысячи погонных километров сейсмических работ 2Д и 5,3 тысячи квадратных километров сейсмических работ 3Д.
 
ЭнергетикаНефтьРоснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала