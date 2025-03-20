https://1prime.ru/20250320/rosneft-855973761.html

Запасы углеводородов "Роснефти" составили 21,5 млрд тонн н.э.

Запасы углеводородов "Роснефти" составили 21,5 млрд тонн н.э. - 20.03.2025, ПРАЙМ

Запасы углеводородов "Роснефти" составили 21,5 млрд тонн н.э.

Запасы углеводородов "Роснефти" по российской классификации на конец прошлого года составили 21,5 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, при этом за год было... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T19:37+0300

2025-03-20T19:37+0300

2025-03-20T19:37+0300

энергетика

нефть

роснефть

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Запасы углеводородов "Роснефти" по российской классификации на конец прошлого года составили 21,5 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, при этом за год было открыто семь месторождений и 97 новых залежей углеводородов с запасами в 0,2 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, сообщила компания. "Высокая эффективность геологоразведочных работ позволила компании в 2024 году открыть семь месторождений и 97 новых залежей углеводородов с запасами в 0,2 миллиарда тонн нефтяного эквивалента категории АВ1С1+B2С2. В результате запасы углеводородов "Роснефти" по российской классификации на конец 2024 год составили 21,5 миллиарда тонн нефтяного эквивалента (категория АВ1С1+В2С2)", - сообщила компания. Также запасы углеводородов "Роснефти" по категории 2Р по международной классификации PRMS составили 11,4 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Восполнение добычи приростом запасов превышает 100%. Как сообщила компания, за год проходка в эксплуатационном бурении превысила 12 миллионов метров, в эксплуатацию введено свыше 3 тысяч новых скважин, 72% из них - горизонтальные. На суше в России "Роснефть" в прошлом году выполнила 1,2 тысячи погонных километров сейсмических работ 2Д и 5,3 тысячи квадратных километров сейсмических работ 3Д.

https://1prime.ru/20250320/rosneft-855973572.html

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нефть, роснефть