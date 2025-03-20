https://1prime.ru/20250320/rosneft-855973885.html
Добыча жидких углеводородов "Роснефтью" в 2024 году составила 3,74 млн б/с
Добыча жидких углеводородов "Роснефтью" в 2024 году составила 3,74 млн б/с - 20.03.2025, ПРАЙМ
Добыча жидких углеводородов "Роснефтью" в 2024 году составила 3,74 млн б/с
Добыча жидких углеводородов "Роснефтью" за 2024 год составила 3,737 миллиона баррелей в сутки (184 миллиона тонн), добыча газа за этот же период - 87,5... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T19:38+0300
2025-03-20T19:38+0300
2025-03-20T19:38+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Добыча жидких углеводородов "Роснефтью" за 2024 год составила 3,737 миллиона баррелей в сутки (184 миллиона тонн), добыча газа за этот же период - 87,5 миллиарда кубометров (1,455 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки), сообщила компания. "Добыча жидких углеводородов в 2024 году составила 184 миллиона тонн (3,737 миллиона баррелей в сутки). Динамика показателя, прежде всего, обусловлена ограничением добычи нефти в соответствии с решениями правительства РФ", - говорится в сообщении. "Добыча газа компанией в 2024 году составила 87,5 миллиарда кубометров (1,455 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки)... Более трети добычи газа компанией обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 году", - добавляется там же. "Роснефть" в 2023 году добыла 193,6 миллиона тонн жидких углеводородов. Таким образом, в 2024 году показатель снизился на 4,96%. В то же время добыча газа по итогам прошлого года сократилась на 5,61% (92,7 миллиарда кубометров в 2023 году). В результате добыча углеводородов компанией за 2024 год составила 255,9 миллиона тонн нефтяного эквивалента (5,192 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки). Удельные операционные затраты на добычу углеводородов "Роснефти" составили 2,9 доллара за баррель нефтяного эквивалента.
https://1prime.ru/20250320/rosneft-855973572.html
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роснефть, нефть
Энергетика, Роснефть, Нефть
Добыча жидких углеводородов "Роснефтью" в 2024 году составила 3,74 млн б/с
Добыча жидких углеводородов "Роснефтью" в 2024 году составила 3,74 млн б/с
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Добыча жидких углеводородов "Роснефтью" за 2024 год составила 3,737 миллиона баррелей в сутки (184 миллиона тонн), добыча газа за этот же период - 87,5 миллиарда кубометров (1,455 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки), сообщила компания.
"Добыча жидких углеводородов в 2024 году составила 184 миллиона тонн (3,737 миллиона баррелей в сутки). Динамика показателя, прежде всего, обусловлена ограничением добычи нефти в соответствии с решениями правительства РФ", - говорится в сообщении.
"Добыча газа компанией в 2024 году составила 87,5 миллиарда кубометров (1,455 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки)... Более трети добычи газа компанией обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 году", - добавляется там же.
Чистая прибыль "Роснефти" в 2024 году составила 1,084 трлн рублей
"Роснефть" в 2023 году добыла 193,6 миллиона тонн жидких углеводородов. Таким образом, в 2024 году показатель снизился на 4,96%. В то же время добыча газа по итогам прошлого года сократилась на 5,61% (92,7 миллиарда кубометров в 2023 году).
В результате добыча углеводородов компанией за 2024 год составила 255,9 миллиона тонн нефтяного эквивалента (5,192 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки).
Удельные операционные затраты на добычу углеводородов "Роснефти" составили 2,9 доллара за баррель нефтяного эквивалента.