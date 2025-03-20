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Россия январе-феврале снизила объем поставок СПГ в Китай на 22,4% - 20.03.2025, ПРАЙМ
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Россия январе-феврале снизила объем поставок СПГ в Китай на 22,4%
Россия январе-феврале снизила объем поставок СПГ в Китай на 22,4% - 20.03.2025, ПРАЙМ
Россия январе-феврале снизила объем поставок СПГ в Китай на 22,4%
Россия январе-феврале 2025 года поставила в Китай 922,96 тысячи тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 570,79 миллиона долларов, следует из данных,... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T08:21+0300
2025-03-20T08:21+0300
энергетика
россия
китай
спг
поставки спг
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ПЕКИН, 20 мар – ПРАЙМ. Россия январе-феврале 2025 года поставила в Китай 922,96 тысячи тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 570,79 миллиона долларов, следует из данных, опубликованных в четверг главным таможенным управлением КНР. Снижение объема поставок СПГ за январь-февраль составило 22,4% по сравнению с показателями аналогичного периода 2024 года, когда Китай закупил в России 1,19 миллиона тонн СПГ. При этом в стоимостном выражении показатель снизился на 27,8%. В январе-феврале 2024 года Китай закупил российского СПГ на 790,6 миллиона долларов. Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.
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россия, китай, спг, поставки спг
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, СПГ, поставки СПГ
08:21 20.03.2025
 
Россия январе-феврале снизила объем поставок СПГ в Китай на 22,4%

Таможня КНР: Россия зимой 2025 года поставила в Китай 922,96 тысячи тонн СПГ

CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE
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ПЕКИН, 20 мар – ПРАЙМ. Россия январе-феврале 2025 года поставила в Китай 922,96 тысячи тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 570,79 миллиона долларов, следует из данных, опубликованных в четверг главным таможенным управлением КНР.
Снижение объема поставок СПГ за январь-февраль составило 22,4% по сравнению с показателями аналогичного периода 2024 года, когда Китай закупил в России 1,19 миллиона тонн СПГ.
При этом в стоимостном выражении показатель снизился на 27,8%. В январе-феврале 2024 года Китай закупил российского СПГ на 790,6 миллиона долларов.
Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.
Емкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
Импорт СПГ в Европу в феврале вырос на 19%
17 марта, 10:36
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙСПГпоставки СПГ
 
 
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