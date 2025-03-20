https://1prime.ru/20250320/spg-855958621.html

Россия январе-феврале снизила объем поставок СПГ в Китай на 22,4%

Россия январе-феврале снизила объем поставок СПГ в Китай на 22,4% - 20.03.2025, ПРАЙМ

Россия январе-феврале снизила объем поставок СПГ в Китай на 22,4%

Россия январе-феврале 2025 года поставила в Китай 922,96 тысячи тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 570,79 миллиона долларов, следует из данных,... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T08:21+0300

2025-03-20T08:21+0300

2025-03-20T08:21+0300

энергетика

россия

китай

спг

поставки спг

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/01/841400177_313:0:3234:1643_1920x0_80_0_0_26a5483a07e52493212768e2582275f4.jpg

ПЕКИН, 20 мар – ПРАЙМ. Россия январе-феврале 2025 года поставила в Китай 922,96 тысячи тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 570,79 миллиона долларов, следует из данных, опубликованных в четверг главным таможенным управлением КНР. Снижение объема поставок СПГ за январь-февраль составило 22,4% по сравнению с показателями аналогичного периода 2024 года, когда Китай закупил в России 1,19 миллиона тонн СПГ. При этом в стоимостном выражении показатель снизился на 27,8%. В январе-феврале 2024 года Китай закупил российского СПГ на 790,6 миллиона долларов. Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20250317/spg-855846353.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, спг, поставки спг