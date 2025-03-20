https://1prime.ru/20250320/toyota-855964907.html
Стало известно, какие модели Toyota могут скоро вернуться в Россию
Стало известно, какие модели Toyota могут скоро вернуться в Россию - 20.03.2025, ПРАЙМ
Стало известно, какие модели Toyota могут скоро вернуться в Россию
Toyota планирует возвращение на российский авторынок, уже в апреле японский концерн готовится провести закрытую встречу для согласования деталей, сообщает... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T14:19+0300
2025-03-20T14:19+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Toyota планирует возвращение на российский авторынок, уже в апреле японский концерн готовится провести закрытую встречу для согласования деталей, сообщает портал "Автовзгляд". Ожидается, что дата возобновления деятельности и условия работы компании на российском рынке будут известны уже в следующем месяце.Как отмечает портал, не стоит ждать оперативного восстановления производства, поскольку завод Toyota в Санкт-Петербурге был продан без возможности обратного приобретения. На первом этапе компания планирует сосредоточиться на продаже внедорожников Land Cruiser Prado и RAV4. Популярный в России седан Camry пока не будет представлен на рынке из-за высокой стоимости.Портал также сообщает, что в феврале Toyota провела неофициальные переговоры с бывшими российскими дилерами. В ходе встречи представители компании выразили сожаление по поводу ухода из страны в 2022 году и подтвердили намерение вернуться, как только появится такая возможность.Завод Toyota в Санкт-Петербурге был продан ФГУП "НАМИ" в 2023 году, дополнил "Автовзгляд". С 2024 года на его мощностях осуществляется производство автомобилей Aurus. В то же время российское представительство Toyota продолжает работать, занимаясь реализацией оставшихся автомобилей.
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авто, toyota, toyota camry, бизнес
Авто, Toyota, Toyota Camry, Бизнес
Стало известно, какие модели Toyota могут скоро вернуться в Россию
"Автовзгляд": в Россию скоро могут вернуться Toyota Land Cruiser Prado и RAV4
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ.
Toyota планирует возвращение на российский авторынок, уже в апреле японский концерн готовится провести закрытую встречу для согласования деталей, сообщает портал "Автовзгляд"
. Ожидается, что дата возобновления деятельности и условия работы компании на российском рынке будут известны уже в следующем месяце.
Как отмечает портал, не стоит ждать оперативного восстановления производства, поскольку завод Toyota в Санкт-Петербурге был продан без возможности обратного приобретения. На первом этапе компания планирует сосредоточиться на продаже внедорожников Land Cruiser Prado и RAV4. Популярный в России седан Camry пока не будет представлен на рынке из-за высокой стоимости.
Портал также сообщает, что в феврале Toyota провела неофициальные переговоры с бывшими российскими дилерами. В ходе встречи представители компании выразили сожаление по поводу ухода из страны в 2022 году и подтвердили намерение вернуться, как только появится такая возможность.
Завод Toyota в Санкт-Петербурге был продан ФГУП "НАМИ" в 2023 году, дополнил "Автовзгляд". С 2024 года на его мощностях осуществляется производство автомобилей Aurus. В то же время российское представительство Toyota продолжает работать, занимаясь реализацией оставшихся автомобилей.
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