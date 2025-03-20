https://1prime.ru/20250320/tramp-855976406.html

Трамп оценил ход дел с Россией и Украиной

Трамп оценил ход дел с Россией и Украиной - 20.03.2025, ПРАЙМ

Трамп оценил ход дел с Россией и Украиной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что дела в переговорах по урегулированию украинского кризиса идут "довольно хорошо". | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T23:50+0300

2025-03-20T23:50+0300

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спецоперация на украине

россия

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ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что дела в переговорах по урегулированию украинского кризиса идут "довольно хорошо". "Дела идут хорошо, касательно Украины и России", - сказал он в Белом доме. "Мы бы хотели, чтобы это пришло к концу", - отметил президент. "Думаю, все идет хорошо в этом контексте", - добавил глава Белого дома.. Он сказал также, что верит в возможность украинского урегулирования.

https://1prime.ru/20250319/tramp-855955239.html

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россия, украина, дональд трамп, сша