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Российский рынок акций переходит к небольшому росту - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций переходит к небольшому росту
Российский рынок акций переходит к небольшому росту - 21.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций переходит к небольшому росту
Российский рынок акций переходит к слабому росту в начале основной торговой сессии пятницы после небольшого снижения на утренних торгах, следует из данных... | 21.03.2025, ПРАЙМ
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2025-03-21T10:31+0300
экономика
рынки
торги
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евгений локтюхов
алексей антонов
мосбиржа
м.видео
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций переходит к слабому росту в начале основной торговой сессии пятницы после небольшого снижения на утренних торгах, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.18 мск растет на 0,07%, до 3 225,36 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижается на 0,91%, до 1 278,89 пункта. В начале утренней торговой сессии индекс Мосбиржи снижался на 0,27%. При этом сильно дорожают акции "М.Видео" (+1,94%), "Мечела" (+1,45%), банка "Санкт-Петербург" (+1,14%), "Лукойла" (+1,07%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,07%). Дешевеют акции VK (-2,19%), "Эн+" (-1,26%), "Самолета" (-0,91%), "Газпрома" (-0,54%), а также X5 (-1,58%) - после публикации финансовых результатов по МСФО. До их публикации они дорожали на 0,23%. "В первой половине пятничных торгов индекс Мосбиржи может остаться в нижней части диапазона 3200-3250 пунктов. Определят движение рынка акций во второй половине дня итоги заседания ЦБ: по нашему мнению, обнадеживающие сигналы... окажут поддержку сантименту и оживят спрос на акции, их отсутствие способно увести индекс ниже 3200 пунктов", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Для формирования новой восходящей волны нужны либо очень четкие сигналы о готовности ЦБ в самом обозримом времени перейти к ослаблению кредитно-денежной политики, либо "фактическое улучшение" ситуации на международной арене - до реализации какого-то из этих факторов рынок акций в России продолжит оставаться в боковике, заключает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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рынки, торги, акции, евгений локтюхов, алексей антонов, мосбиржа, м.видео, лукойл
Экономика, Рынки, Торги, Акции, Евгений Локтюхов, Алексей Антонов, Мосбиржа, М.Видео, Лукойл
10:31 21.03.2025
 
Российский рынок акций переходит к небольшому росту

Российский рынок акций переходит к росту в начале основной торговой сессии в пятницу

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций переходит к слабому росту в начале основной торговой сессии пятницы после небольшого снижения на утренних торгах, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.18 мск растет на 0,07%, до 3 225,36 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижается на 0,91%, до 1 278,89 пункта. В начале утренней торговой сессии индекс Мосбиржи снижался на 0,27%.
При этом сильно дорожают акции "М.Видео" (+1,94%), "Мечела" (+1,45%), банка "Санкт-Петербург" (+1,14%), "Лукойла" (+1,07%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,07%). Дешевеют акции VK (-2,19%), "Эн+" (-1,26%), "Самолета" (-0,91%), "Газпрома" (-0,54%), а также X5 (-1,58%) - после публикации финансовых результатов по МСФО. До их публикации они дорожали на 0,23%.
"В первой половине пятничных торгов индекс Мосбиржи может остаться в нижней части диапазона 3200-3250 пунктов. Определят движение рынка акций во второй половине дня итоги заседания ЦБ: по нашему мнению, обнадеживающие сигналы... окажут поддержку сантименту и оживят спрос на акции, их отсутствие способно увести индекс ниже 3200 пунктов", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Для формирования новой восходящей волны нужны либо очень четкие сигналы о готовности ЦБ в самом обозримом времени перейти к ослаблению кредитно-денежной политики, либо "фактическое улучшение" ситуации на международной арене - до реализации какого-то из этих факторов рынок акций в России продолжит оставаться в боковике, заключает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
График Японские свечи - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Российский рынок акций снижается утром
08:35
 
ЭкономикаРынкиТоргиАкцииЕвгений ЛоктюховАлексей АнтоновМосбиржаМ.ВидеоЛукойл
 
 
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