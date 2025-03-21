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"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Мурманском

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Мурманском - 21.03.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Мурманском

Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня увеличивает частоту полетов между Москвой и Мурманском, сообщила авиакомпания. | 21.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня увеличивает частоту полетов между Москвой и Мурманском, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот увеличивает частоту полетов между Москвой и Мурманском. С 1 июня частота собственных рейсов Аэрофлота вырастет с нынешних 28 до 35 вылетов в неделю - это 5 рейсов в сутки. С 9 июня добавится еще шестой ежедневный рейс", - сообщил перевозчик. Уточняется, что авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (также входит в группу "Аэрофлот") суммарно в течение лета будут выполнять до 49 рейсов между Москвой и Мурманском в неделю. Это на 17% больше, чем летом 2024 года. Отмечается, что вырастет и частота полетов авиакомпании "Россия" в Мурманск из Санкт-Петербурга. С 1 июня перевозчик будет выполнять на этой воздушной линии до 31 рейса в неделю. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы - 55,3 миллиона.

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