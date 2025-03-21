https://1prime.ru/20250321/avia-855986013.html
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Мурманском
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Мурманском - 21.03.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Мурманском
Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня увеличивает частоту полетов между Москвой и Мурманском, сообщила авиакомпания. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T10:53+0300
2025-03-21T10:53+0300
2025-03-21T10:53+0300
бизнес
россия
москва
мурманск
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_9279a45d7227896ff9e29af14910fb50.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня увеличивает частоту полетов между Москвой и Мурманском, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот увеличивает частоту полетов между Москвой и Мурманском. С 1 июня частота собственных рейсов Аэрофлота вырастет с нынешних 28 до 35 вылетов в неделю - это 5 рейсов в сутки. С 9 июня добавится еще шестой ежедневный рейс", - сообщил перевозчик. Уточняется, что авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (также входит в группу "Аэрофлот") суммарно в течение лета будут выполнять до 49 рейсов между Москвой и Мурманском в неделю. Это на 17% больше, чем летом 2024 года. Отмечается, что вырастет и частота полетов авиакомпании "Россия" в Мурманск из Санкт-Петербурга. С 1 июня перевозчик будет выполнять на этой воздушной линии до 31 рейса в неделю. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы - 55,3 миллиона.
https://1prime.ru/20250318/aeroflot-855884615.html
москва
мурманск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_88706adb64153e5a9d60c259e400e452.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, мурманск, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, МУРМАНСК, Аэрофлот
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Мурманском
"Аэрофлот" с июня увеличит частоту полетов между Москвой и Мурманском
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня увеличивает частоту полетов между Москвой и Мурманском, сообщила авиакомпания.
"Аэрофлот увеличивает частоту полетов между Москвой и Мурманском. С 1 июня частота собственных рейсов Аэрофлота вырастет с нынешних 28 до 35 вылетов в неделю - это 5 рейсов в сутки. С 9 июня добавится еще шестой ежедневный рейс", - сообщил перевозчик.
Уточняется, что авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (также входит в группу "Аэрофлот") суммарно в течение лета будут выполнять до 49 рейсов между Москвой и Мурманском в неделю. Это на 17% больше, чем летом 2024 года.
Отмечается, что вырастет и частота полетов авиакомпании "Россия" в Мурманск из Санкт-Петербурга. С 1 июня перевозчик будет выполнять на этой воздушной линии до 31 рейса в неделю.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы - 55,3 миллиона.
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Минском