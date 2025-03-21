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США отказалась называть состав делегации на переговоры в Эр-Рияд

США отказалась называть состав делегации на переговоры в Эр-Рияд - 21.03.2025, ПРАЙМ

США отказалась называть состав делегации на переговоры в Эр-Рияд

Официальный представитель государственного департамента США Тэмми Брюс отказалась раскрыть информацию о составе американской делегации, которую командируют на... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T23:30+0300

2025-03-21T23:30+0300

2025-03-21T23:30+0300

спецоперация на украине

сша

кит келлог

юрий ушаков

фсб

госдеп

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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель государственного департамента США Тэмми Брюс отказалась раскрыть информацию о составе американской делегации, которую командируют на переговоры в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта, уточнив только, что речь идет о высокопоставленных чиновниках. Такой ответ она дала журналистам на брифинге на вопрос о том, кого Вашингтон планирует отправить на переговоры."Я не собираюсь говорить о конкретных лицах в командах. Это высокопоставленные чиновники, не директора", - сказала Брюс.По ее словам, обсуждать имена конкретных лиц неуместно. Как сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, экспертная встреча России и США пройдет 24 марта в саудовской столице. Российскую сторону на них представят Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что темой переговоров станет Черноморская инициатива. Панее спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что США в Саудовской Аравии проведут "непрямые переговоры" между российскими и украинскими представителями, чтобы понять условия каждой стороны по полноценному прекращению огня. Как отметил Келлог, подобная "челночная дипломатия", которую США хотят провести в Эр-Рияде, направлена на достижение полноценного прекращения огня, который, по его мнению, будет первым шагом к окончанию вооруженного противостояния.

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сша, кит келлог, юрий ушаков, фсб, госдеп