https://1prime.ru/20250321/delegatsiya-856006182.html
США отказалась называть состав делегации на переговоры в Эр-Рияд
США отказалась называть состав делегации на переговоры в Эр-Рияд - 21.03.2025, ПРАЙМ
США отказалась называть состав делегации на переговоры в Эр-Рияд
Официальный представитель государственного департамента США Тэмми Брюс отказалась раскрыть информацию о составе американской делегации, которую командируют на... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T23:30+0300
2025-03-21T23:30+0300
2025-03-21T23:30+0300
спецоперация на украине
сша
кит келлог
юрий ушаков
фсб
госдеп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0c/855700408_0:86:1983:1201_1920x0_80_0_0_29d9ef6a2e2ff2b626375d248f38515d.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель государственного департамента США Тэмми Брюс отказалась раскрыть информацию о составе американской делегации, которую командируют на переговоры в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта, уточнив только, что речь идет о высокопоставленных чиновниках. Такой ответ она дала журналистам на брифинге на вопрос о том, кого Вашингтон планирует отправить на переговоры."Я не собираюсь говорить о конкретных лицах в командах. Это высокопоставленные чиновники, не директора", - сказала Брюс.По ее словам, обсуждать имена конкретных лиц неуместно. Как сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, экспертная встреча России и США пройдет 24 марта в саудовской столице. Российскую сторону на них представят Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что темой переговоров станет Черноморская инициатива. Панее спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что США в Саудовской Аравии проведут "непрямые переговоры" между российскими и украинскими представителями, чтобы понять условия каждой стороны по полноценному прекращению огня. Как отметил Келлог, подобная "челночная дипломатия", которую США хотят провести в Эр-Рияде, направлена на достижение полноценного прекращения огня, который, по его мнению, будет первым шагом к окончанию вооруженного противостояния.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0c/855700408_134:0:1850:1287_1920x0_80_0_0_0ddec029bf9dc7775f0503b6ec3393ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, кит келлог, юрий ушаков, фсб, госдеп
Спецоперация на Украине, США, Кит Келлог, Юрий Ушаков, ФСБ, Госдеп
США отказалась называть состав делегации на переговоры в Эр-Рияд
Представитель госдепа отказалась называть состав делегации США на переговоры в Эр-Рияд
ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель государственного департамента США Тэмми Брюс отказалась раскрыть информацию о составе американской делегации, которую командируют на переговоры в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта, уточнив только, что речь идет о высокопоставленных чиновниках.
Такой ответ она дала журналистам на брифинге на вопрос о том, кого Вашингтон планирует отправить на переговоры.
"Я не собираюсь говорить о конкретных лицах в командах. Это высокопоставленные чиновники, не директора", - сказала Брюс.
По ее словам, обсуждать имена конкретных лиц неуместно.
Как сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, экспертная встреча России и США пройдет 24 марта в саудовской столице. Российскую сторону на них представят Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что темой переговоров станет Черноморская инициатива.
Панее спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что США в Саудовской Аравии проведут "непрямые переговоры" между российскими и украинскими представителями, чтобы понять условия каждой стороны по полноценному прекращению огня.
Как отметил Келлог, подобная "челночная дипломатия", которую США хотят провести в Эр-Рияде, направлена на достижение полноценного прекращения огня, который, по его мнению, будет первым шагом к окончанию вооруженного противостояния.