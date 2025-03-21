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США отказалась называть состав делегации на переговоры в Эр-Рияд - 21.03.2025, ПРАЙМ
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США отказалась называть состав делегации на переговоры в Эр-Рияд
США отказалась называть состав делегации на переговоры в Эр-Рияд - 21.03.2025, ПРАЙМ
США отказалась называть состав делегации на переговоры в Эр-Рияд
Официальный представитель государственного департамента США Тэмми Брюс отказалась раскрыть информацию о составе американской делегации, которую командируют на... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T23:30+0300
2025-03-21T23:30+0300
спецоперация на украине
сша
кит келлог
юрий ушаков
фсб
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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель государственного департамента США Тэмми Брюс отказалась раскрыть информацию о составе американской делегации, которую командируют на переговоры в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта, уточнив только, что речь идет о высокопоставленных чиновниках. Такой ответ она дала журналистам на брифинге на вопрос о том, кого Вашингтон планирует отправить на переговоры."Я не собираюсь говорить о конкретных лицах в командах. Это высокопоставленные чиновники, не директора", - сказала Брюс.По ее словам, обсуждать имена конкретных лиц неуместно. Как сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, экспертная встреча России и США пройдет 24 марта в саудовской столице. Российскую сторону на них представят Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что темой переговоров станет Черноморская инициатива. Панее спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что США в Саудовской Аравии проведут "непрямые переговоры" между российскими и украинскими представителями, чтобы понять условия каждой стороны по полноценному прекращению огня. Как отметил Келлог, подобная "челночная дипломатия", которую США хотят провести в Эр-Рияде, направлена на достижение полноценного прекращения огня, который, по его мнению, будет первым шагом к окончанию вооруженного противостояния.
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сша, кит келлог, юрий ушаков, фсб, госдеп
Спецоперация на Украине, США, Кит Келлог, Юрий Ушаков, ФСБ, Госдеп
23:30 21.03.2025
 
США отказалась называть состав делегации на переговоры в Эр-Рияд

Представитель госдепа отказалась называть состав делегации США на переговоры в Эр-Рияд

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettПереговоры США и Украины в Саудовской Аравии
Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель государственного департамента США Тэмми Брюс отказалась раскрыть информацию о составе американской делегации, которую командируют на переговоры в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта, уточнив только, что речь идет о высокопоставленных чиновниках.
Такой ответ она дала журналистам на брифинге на вопрос о том, кого Вашингтон планирует отправить на переговоры.
"Я не собираюсь говорить о конкретных лицах в командах. Это высокопоставленные чиновники, не директора", - сказала Брюс.
По ее словам, обсуждать имена конкретных лиц неуместно.
Как сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, экспертная встреча России и США пройдет 24 марта в саудовской столице. Российскую сторону на них представят Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что темой переговоров станет Черноморская инициатива.
Панее спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что США в Саудовской Аравии проведут "непрямые переговоры" между российскими и украинскими представителями, чтобы понять условия каждой стороны по полноценному прекращению огня.
Как отметил Келлог, подобная "челночная дипломатия", которую США хотят провести в Эр-Рияде, направлена на достижение полноценного прекращения огня, который, по его мнению, будет первым шагом к окончанию вооруженного противостояния.
 
Спецоперация на УкраинеСШАКит КеллогЮрий УшаковФСБГосдеп
 
 
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