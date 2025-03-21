https://1prime.ru/20250321/f-47-856002443.html

"Самый смертоносный". Трамп рассказал о тайных испытаниях истребителя F-47

"Самый смертоносный". Трамп рассказал о тайных испытаниях истребителя F-47 - 21.03.2025, ПРАЙМ

"Самый смертоносный". Трамп рассказал о тайных испытаниях истребителя F-47

В США уже на протяжении почти пяти лет тайно проходят испытания экспериментальной версии новейшего истребителя F-47, который станет "самым смертоносным... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T19:02+0300

2025-03-21T19:02+0300

2025-03-21T19:02+0300

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ВАШИНГТОН, 21 мар – ПРАЙМ. В США уже на протяжении почти пяти лет тайно проходят испытания экспериментальной версии новейшего истребителя F-47, который станет "самым смертоносным самолетом в истории", сообщил президент Дональд Трамп в ходе выступления в Овальном кабинете с министром обороны Питом Хегсетом. "ВВС США приступают к реализации программы шестого поколения истребителей, и это будет F-47. Его уже тайно испытывают, и мы уверены, что он превосходит любые самолеты в мире", - сказал Трамп."Его маневренность, скорость – более двух Махов, вооружение и скрытность – такого еще не было", – добавил глава Белого дома. Трамп подчеркнул, что новый самолет F-47 станет "самым передовым, мощным и смертоносным истребителем из когда-либо созданных". По его словам, заказ на поставку самолетов получит корпорация Boeing. "Контракт на новую платформу воздушного господства получит Boeing. Конкуренция была жесткой, длилась много лет. Этот самолет показывает такие результаты, которых еще никто не видел", – сообщил Трамп. Также, по словам президента, новый истребитель, оснащенный стелс-технологией, будет "практически невидимым". Трамп уточнил, что производство этих самолетов уже частично налажено. Он отметил, что союзники Соединенных Штатов уже интересуются покупкой F-47, и "возможно, получат урезанные версии". Трамп добавил, что Вашингтон и дальше будет сохранять доминирование в воздухе, и выразил уверенность, что "враги Америки не узнают, что в них ударило, если настанет такой день".

https://1prime.ru/20240813/istrebitel-850843473.html

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дональд трамп, сша, оружие