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Риелторы спрогнозировали рост стоимости вторичного жилья

Риелторы спрогнозировали рост стоимости вторичного жилья - 21.03.2025, ПРАЙМ

Риелторы спрогнозировали рост стоимости вторичного жилья

Жилье на вторичном рынке в российских городах с малым жилым строительством после расширения на него семейной ипотеки может вырасти в цене на 5-20%, считают... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T11:56+0300

2025-03-21T11:56+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Жилье на вторичном рынке в российских городах с малым жилым строительством после расширения на него семейной ипотеки может вырасти в цене на 5-20%, считают опрошенные РИА Недвижимость риелторы. Ранее Минфин сообщил о расширении действия программы "Семейная ипотека". Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. В четверг корпорация "Дом.РФ" опубликовала список из 901 такого города. Приобрести жилье там можно будет в неаварийном многоквартирном доме не старше 20 лет. "Цены на вторичное жилье в этих городах могут вырасти, но меньше, чем они выросли на первичном рынке за время действия широкой программы льготной ипотеки, поскольку семейная ипотека имеет ограниченный круг заемщиков. Тем не менее, рост может составить 5-15% за год в зависимости от того, сколько имеется предложения в населенном пункте", - считает генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко. По словам руководителя отдела развития финансовых продуктов компании "Самолет Плюс" Леонида Зайкина, в связи с расширением семейной ипотеки на вторичное жилье в 2025 году оно может вырасти в цене на 10-20%. Программа, по его словам, будет стимулировать спрос на готовое жилье в малых и средних городах, а стоимость увеличится постепенно из-за адаптации рынка к новым условиям. При этом руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов отметил, что от публикации перечня городов сиюминутных изменений не возникнет. Здесь все зависит от нескольких факторов: насколько охотно банки будут кредитовать сделки на вторичном рынке и как пристально они будут искать наличие сговора между ее участниками, как будет работать механизм компенсации рыночного и льготного уровня ставок на вторичном рынке, а также как отреагируют отраслевые лоббисты на появление конкурентов за распределение денег на льготные программы.

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недвижимость, бизнес, минфин, дом.рф, циан