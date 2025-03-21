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В Кремле прокомментировали проблему ядерной программы Ирана
В Кремле прокомментировали проблему ядерной программы Ирана - 21.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали проблему ядерной программы Ирана
Россия убеждена в необходимости мирного политико-дипломатического решения проблемы иранской ядерной программы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T13:33+0300
2025-03-21T13:33+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Россия убеждена в необходимости мирного политико-дипломатического решения проблемы иранской ядерной программы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил о том, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил двухмесячный срок для заключения новой ядерной сделки."Мы убеждены, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной реакции Кремля в случае, если США или Израиль прибегнут к военным действиям против ядерной инфраструктуры ИранаПесков также отметил, что деятельность Ирана в сфере развития атомной энергетики осуществляется в рамках, соответствующих международному законодательству. Он добавил, что российская сторона принимает во внимание официальные заявления руководства Ирана, в которых неоднократно подчеркивается отсутствие планов по созданию ядерного оружия.
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москва, дмитрий песков, дональд трамп, али хаменеи, рф, иран
Политика, МОСКВА, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Али Хаменеи, РФ, ИРАН
В Кремле прокомментировали проблему ядерной программы Ирана
Песков: проблема ядерной программы Ирана должна решаться мирными средствами
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Россия убеждена в необходимости мирного политико-дипломатического решения проблемы иранской ядерной программы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил о том, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил двухмесячный срок для заключения новой ядерной сделки.
"Мы убеждены, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной реакции Кремля в случае, если США или Израиль прибегнут к военным действиям против ядерной инфраструктуры Ирана
Песков также отметил, что деятельность Ирана в сфере развития атомной энергетики осуществляется в рамках, соответствующих международному законодательству. Он добавил, что российская сторона принимает во внимание официальные заявления руководства Ирана, в которых неоднократно подчеркивается отсутствие планов по созданию ядерного оружия.
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