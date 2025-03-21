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Япония продолжит следить за ходом консультаций между Россией и США - 21.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250321/japonija-855981440.html
Япония продолжит следить за ходом консультаций между Россией и США
Япония продолжит следить за ходом консультаций между Россией и США - 21.03.2025, ПРАЙМ
Япония продолжит следить за ходом консультаций между Россией и США
Правительство Японии продолжит внимательно следить за ходом ожидаемых консультаций между США и Россией, а также между США и Украиной, заявил в ходе... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T07:31+0300
2025-03-21T07:31+0300
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ТОКИО, 21 мар – ПРАЙМ. Правительство Японии продолжит внимательно следить за ходом ожидаемых консультаций между США и Россией, а также между США и Украиной, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "Мы намерены продолжить пристально отслеживать будущее развитие ситуации, включая консультации между США и Россией, а также США и Украиной, которые ожидаются в ближайшем будущем. Мы твердо надеемся, что Россия проявит позитивный подход к завершению продолжающихся военных действий и достижению справедливого и длительного мира", - отметил Хаяси. Генсек японского правительства также добавил, что Токио будет "продолжать тесное взаимодействие с другими странами, включая страны из "большой семерки". Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. В Белом доме подчеркивали, что Трамп хочет перехода от частичного прекращения огня к полному. В саудовском Эр-Рияде 24 марта встретятся экспертные группы России и США. Американская сторона сообщала, что намерена провести "челночную дипломатию", когда в отдельных комнатах будут представители Москвы и Киева, а делегация из США будет передавать между ними позиции сторон. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мировая экономика, россия, сша, украина, рф, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, минобороны рф, нато, совбез
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Минобороны РФ, НАТО, Совбез
07:31 21.03.2025
 
Япония продолжит следить за ходом консультаций между Россией и США

Правительство Японии продолжит следить за ходом консультаций между Россией и США

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ТОКИО, 21 мар – ПРАЙМ. Правительство Японии продолжит внимательно следить за ходом ожидаемых консультаций между США и Россией, а также между США и Украиной, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
"Мы намерены продолжить пристально отслеживать будущее развитие ситуации, включая консультации между США и Россией, а также США и Украиной, которые ожидаются в ближайшем будущем. Мы твердо надеемся, что Россия проявит позитивный подход к завершению продолжающихся военных действий и достижению справедливого и длительного мира", - отметил Хаяси.
Генсек японского правительства также добавил, что Токио будет "продолжать тесное взаимодействие с другими странами, включая страны из "большой семерки".
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
В Белом доме подчеркивали, что Трамп хочет перехода от частичного прекращения огня к полному.
В саудовском Эр-Рияде 24 марта встретятся экспертные группы России и США. Американская сторона сообщала, что намерена провести "челночную дипломатию", когда в отдельных комнатах будут представители Москвы и Киева, а делегация из США будет передавать между ними позиции сторон.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАУКРАИНАРФВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийМинобороны РФНАТОСовбез
 
 
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