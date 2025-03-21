https://1prime.ru/20250321/kamaz-855986689.html

"Камаз" поставит грузовики новейшего поколения K5 во Вьетнам

"Камаз" поставит грузовики новейшего поколения K5 во Вьетнам - 21.03.2025, ПРАЙМ

"Камаз" поставит грузовики новейшего поколения K5 во Вьетнам

"Камаз" намерен расширить своё присутствие на вьетнамском рынке, представив новейшее поколение грузовиков К5. Об этом заявил генеральный директор компании... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T11:18+0300

2025-03-21T11:18+0300

2025-03-21T11:18+0300

авто

камаз

сергей когогин

вьетнам

бизнес

россия

рустам минниханов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849123639_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_0dc4b8660f4241913f26048505dec61e.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. "Камаз" намерен расширить своё присутствие на вьетнамском рынке, представив новейшее поколение грузовиков К5. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Когогин в ходе круглого стола "Татарстан - Вьетнам", проходившего в Ханое."В настоящее время на территории Вьетнама действует дистрибьютор – компания New Atlantic International Trading, владеющая широкой сетью из 11 дилерских и сервисных центров по всему Вьетнаму. Также с целью развития продаж на рынке Вьетнама действует дочерняя компания KAMAZ TRADE Company Limited в городе Хошимин… В ближайшей перспективе планируется вывод на рынок автомобилей поколения К5, соответствующих высоким стандартам мировых лидеров автомобилестроения", - приводит пресс-служба слова Когогина. С 1979 года, когда начался экспорт "Камазов" во Вьетнам, на местный рынок было поставлено более 30 тысяч автомобилей этой марки.Кокогин добавил, что в настоящее время совместно с дистрибьютором ведется работа по выводу на рынок автомобилей экологического класса "Евро-5". Проводятся сертификация и испытания техники, создан склад запасных частей, а также ведётся оснащение дилерских и собственного сервисного центра в Хошимине.Он подчеркнул, что "Камаз" готов поставлять свою продукцию для различных секторов экономики Вьетнама и реализации проектов любой сложности. В рамках визита в страну также состоялась встреча Рустама Минниханова и Сергея Когогина с председателем правления New Atlantic International Trading, где обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

https://1prime.ru/20250317/kamaz-855847529.html

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, камаз, сергей когогин, вьетнам, бизнес, россия, рустам минниханов