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"Камаз" поставит грузовики новейшего поколения K5 во Вьетнам
"Камаз" поставит грузовики новейшего поколения K5 во Вьетнам - 21.03.2025, ПРАЙМ
"Камаз" поставит грузовики новейшего поколения K5 во Вьетнам
"Камаз" намерен расширить своё присутствие на вьетнамском рынке, представив новейшее поколение грузовиков К5. Об этом заявил генеральный директор компании... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T11:18+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. "Камаз" намерен расширить своё присутствие на вьетнамском рынке, представив новейшее поколение грузовиков К5. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Когогин в ходе круглого стола "Татарстан - Вьетнам", проходившего в Ханое."В настоящее время на территории Вьетнама действует дистрибьютор – компания New Atlantic International Trading, владеющая широкой сетью из 11 дилерских и сервисных центров по всему Вьетнаму. Также с целью развития продаж на рынке Вьетнама действует дочерняя компания KAMAZ TRADE Company Limited в городе Хошимин… В ближайшей перспективе планируется вывод на рынок автомобилей поколения К5, соответствующих высоким стандартам мировых лидеров автомобилестроения", - приводит пресс-служба слова Когогина. С 1979 года, когда начался экспорт "Камазов" во Вьетнам, на местный рынок было поставлено более 30 тысяч автомобилей этой марки.Кокогин добавил, что в настоящее время совместно с дистрибьютором ведется работа по выводу на рынок автомобилей экологического класса "Евро-5". Проводятся сертификация и испытания техники, создан склад запасных частей, а также ведётся оснащение дилерских и собственного сервисного центра в Хошимине.Он подчеркнул, что "Камаз" готов поставлять свою продукцию для различных секторов экономики Вьетнама и реализации проектов любой сложности. В рамках визита в страну также состоялась встреча Рустама Минниханова и Сергея Когогина с председателем правления New Atlantic International Trading, где обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.
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авто, камаз, сергей когогин, вьетнам, бизнес, россия, рустам минниханов
Авто, Камаз, Сергей Когогин, ВЬЕТНАМ, Бизнес, РОССИЯ, Рустам Минниханов
"Камаз" поставит грузовики новейшего поколения K5 во Вьетнам
Когогин: "Камаз" планирует вывести на вьетнамский рынок грузовики нового поколения К5
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. "Камаз" намерен расширить своё присутствие на вьетнамском рынке, представив новейшее поколение грузовиков К5. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Когогин в ходе круглого стола "Татарстан - Вьетнам", проходившего в Ханое.
"В настоящее время на территории Вьетнама действует дистрибьютор – компания New Atlantic International Trading, владеющая широкой сетью из 11 дилерских и сервисных центров по всему Вьетнаму. Также с целью развития продаж на рынке Вьетнама действует дочерняя компания KAMAZ TRADE Company Limited в городе Хошимин… В ближайшей перспективе планируется вывод на рынок автомобилей поколения К5, соответствующих высоким стандартам мировых лидеров автомобилестроения", - приводит пресс-служба слова Когогина.
С 1979 года, когда начался экспорт "Камазов" во Вьетнам, на местный рынок было поставлено более 30 тысяч автомобилей этой марки.
Кокогин добавил, что в настоящее время совместно с дистрибьютором ведется работа по выводу на рынок автомобилей экологического класса "Евро-5". Проводятся сертификация и испытания техники, создан склад запасных частей, а также ведётся оснащение дилерских и собственного сервисного центра в Хошимине.
Он подчеркнул, что "Камаз" готов поставлять свою продукцию для различных секторов экономики Вьетнама и реализации проектов любой сложности. В рамках визита в страну также состоялась встреча Рустама Минниханова и Сергея Когогина с председателем правления New Atlantic International Trading, где обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.
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