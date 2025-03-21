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Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине и диалог с США - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине и диалог с США
Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине и диалог с США - 21.03.2025, ПРАЙМ
Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине и диалог с США
Встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном продолжалась больше двух часов, обсуждались вопросы... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T14:24+0300
2025-03-21T14:24+0300
политика
общество
украина
сша
пхеньян
ким чен ын
сергей шойгу
совбез
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ПХЕНЬЯН, 21 мар - ПРАЙМ. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном продолжалась больше двух часов, обсуждались вопросы безопасности, ситуация на Украине, а также начало диалога Москвы и Вашингтона. "Завершились переговоры, довольно продолжительные - больше двух часов", - сказал Шойгу журналистам. "Мы посмотрели результаты выполнения тех решений, которые были приняты по результатам двух визитов: визита товарища Ким Чен Ына в Россию и визита президента России (Владимира Путина) в Пхеньян", - добавил секретарь Совбеза. Среди других обсужденных вопросов, по его словам, были "общение и начало диалога с Соединенными Штатами, все то, что происходит на Украине", а также "много других вопросов, которые так или иначе касаются вопросов безопасности в разных регионах и на Корейском полуострове в частности".
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общество , украина, сша, пхеньян, ким чен ын, сергей шойгу, совбез
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Пхеньян, Ким Чен Ын, Сергей Шойгу, Совбез
14:24 21.03.2025
 
Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине и диалог с США

Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине и начало диалога с США

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВстреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
Встреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
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ПХЕНЬЯН, 21 мар - ПРАЙМ. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном продолжалась больше двух часов, обсуждались вопросы безопасности, ситуация на Украине, а также начало диалога Москвы и Вашингтона.
"Завершились переговоры, довольно продолжительные - больше двух часов", - сказал Шойгу журналистам.
"Мы посмотрели результаты выполнения тех решений, которые были приняты по результатам двух визитов: визита товарища Ким Чен Ына в Россию и визита президента России (Владимира Путина) в Пхеньян", - добавил секретарь Совбеза.
Среди других обсужденных вопросов, по его словам, были "общение и начало диалога с Соединенными Штатами, все то, что происходит на Украине", а также "много других вопросов, которые так или иначе касаются вопросов безопасности в разных регионах и на Корейском полуострове в частности".
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ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАПхеньянКим Чен ЫнСергей ШойгуСовбез
 
 
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