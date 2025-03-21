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Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине и диалог с США

Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине и диалог с США - 21.03.2025, ПРАЙМ

Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине и диалог с США

Встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном продолжалась больше двух часов, обсуждались вопросы... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T14:24+0300

2025-03-21T14:24+0300

2025-03-21T14:24+0300

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совбез

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ПХЕНЬЯН, 21 мар - ПРАЙМ. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном продолжалась больше двух часов, обсуждались вопросы безопасности, ситуация на Украине, а также начало диалога Москвы и Вашингтона. "Завершились переговоры, довольно продолжительные - больше двух часов", - сказал Шойгу журналистам. "Мы посмотрели результаты выполнения тех решений, которые были приняты по результатам двух визитов: визита товарища Ким Чен Ына в Россию и визита президента России (Владимира Путина) в Пхеньян", - добавил секретарь Совбеза. Среди других обсужденных вопросов, по его словам, были "общение и начало диалога с Соединенными Штатами, все то, что происходит на Украине", а также "много других вопросов, которые так или иначе касаются вопросов безопасности в разных регионах и на Корейском полуострове в частности".

https://1prime.ru/20250228/shoygu-855345925.html

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общество , украина, сша, пхеньян, ким чен ын, сергей шойгу, совбез