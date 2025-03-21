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Сергей Лавров отмечает 75-летие

Сергей Лавров отмечает 75-летие - 21.03.2025, ПРАЙМ

Сергей Лавров отмечает 75-летие

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отмечает день рождения, ему исполняется 75 лет, из которых более 20 он возглавляет российский МИД. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T00:34+0300

2025-03-21T00:34+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отмечает день рождения, ему исполняется 75 лет, из которых более 20 он возглавляет российский МИД. РИА Новости вспоминает карьерный путь самого известного российского дипломата современности. За годы, что он остается во главе российской дипломатии, Россия укрепила статус мировой державы, ловко отражает нападки Запада на дипломатическом фронте и пресекает попытки изолировать ее на международной арене после начала специальной военной операции на Украине. Борьба с однополярным миропорядком, "возвращение" России в Африку и на Ближний Восток, адаптация к западным санкциям, укрепление суверенитета на международной арене и многие другие успехи российской дипломатии стали возможными именно благодаря Сергею Лаврову. I'M SERGEY FROM RUSSIA Когда пару лет назад у Лаврова спросили, что бы он написал в письме себе маленькому, дипломат с улыбкой ответил: "Сережа, у тебя впереди интересная жизнь". Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве, мать будущего министра работала в министерстве внешней торговли СССР, об отце известно мало. О своем детстве, часть которого будущий министр провел в подмосковном Ногинске, где и пошел в школу, Лавров вспоминал всегда с теплотой. Окончив МГИМО в 1972 году, Лавров устроился на работу в министерство, где первой его заграничной командировкой стала Шри-Ланка. Проработав в должности атташе четыре года на острове, он вернулся в Москву, где больше десяти лет занимал различные позиции в центральном аппарате министерства, а затем в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке. В 1992 Лавров стал заместителем министра иностранных дел, в том числе курируя деятельность департамента международных организаций. В 1994 году был назначен постоянным представителем России при ООН, проработав на этой должности 10 лет. Прославился Лавров во времена работы в ООН и тем, что, будучи тогда заядлым курильщиком, мог ходить по коридорам здания с зажженной сигаретой и пепельницей в руке. Когда экс-генсек ООН Кофи Аннан ввел запрет на курение в штаб-квартире и сделал ему замечание, попросив не курить, Лавров ответил: "Этот дом принадлежит всем членам ООН, а вы им только временно управляете". По воспоминаниям журналистов пула, сопровождающих его в поездках, министра сложно смутить любым, даже самым неожиданным вопросом. В 2015 году он был в Малайзии на саммите АСЕАН, когда корреспондент местного издания подбежала к Лаврову в надежде задать вопрос. Но то ли от волнения, то ли по неопытности растерялась, и первым ее вопросом стал: "А вы кто?" На что Лавров вежливо ответил: "I'm Sergey from Russia" ("Я Сергей из России"). СТАВКА НА ИНТУИЦИЮ Проведя несметное количество переговоров и встреч, Лавров рассказывал, что всегда полагается на интуицию, но иногда и его она подводит. "Я полагаюсь на свое ощущение, на свою интуицию. Бывает, ошибаюсь, но надо просто в конкретную ситуацию погрузиться. Рецепта (как вести переговоры - ред.) на все случаи жизни вы не получите никогда. Общайтесь с людьми", - говорил он студентам МГИМО. Общаться Лавров готов со всеми партнерами, долгое время его отношения с официальными лицами из ныне недружественных государств оставались достаточно теплыми, несмотря на трудности на международной арене. Сам Лавров в шутку объяснял, что говорить готов со всеми на основе уважения и равноправия, но ему платят "не за то, чтобы он был оптимистом". Долгими и по-дружески трогательными были его отношения с бывшим госсекретарем США Джоном Керри. Лавров признавался, что, несмотря на различия в позициях двух стран, у них с Керри хорошие отношения, и им всегда было над чем посмеяться, при этом оба дипломата могли концентрироваться и вместе работать над самыми разными вопросами. Посмеяться министры и правда любили, в том числе и друг над другом. В январе 2014 года Керри в шутку торжественно вручил Лаврову три большие картофелины из Айдахо перед переговорами в Париже. Лавров оценил и пообещал съесть их с русскими солеными огурцами. В 2015 году в Сочи Лавров приехал на переговоры с Керри на белоснежном советском автомобиле "Победа" и тоже подарил ему корзину с картошкой и краснодарскими помидорами. МЕЖДУНАРОДНОЕ "ОБОРЗЕНИЕ" Начало военной операции на Украине изменило контакты Лаврова с западными визави. Хотя министр попал под санкции США, Канады, Великобритании, стран ЕС, он продолжает регулярно участвовать в международных форумах, посещать неделю высокого уровня ГА ООН и министерские встречи в различных форматах. При этом введение антироссийских санкций несколько осложнило перемещение министра по миру. Закрытие воздушного пространства над Европой для российских самолетов из-за санкций привело к тому, что в 2022 году Лавров не смог добраться в Белград на переговоры. Но в 2023 году соседи Сербии передумали, и Лавров впервые после начала специальной военной операции посетил Европу, приехав на заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье. В прошлом году он впервые за три года посетил страну Евросоюза – Мальту. Логистические проблемы настигли Лаврова и в дружественной Бразилии. Местные операторы, которые принадлежат западным компаниям, под угрозой санкций отказывались заправлять самолет российской делегации, чтобы Лавров мог отправиться в столицу на переговоры с президентом Лулой да Силвой. Бразильская сторона в итоге вопрос все же решила, и беседа состоялась. Сам Лавров, комментируя действия Запада в отношении России, называл происходящее "международным оборзением" и советовал своим западным визави вести себя осторожно и "ничего себе не прищемить "железным занавесом". "ПАЦАН СКАЗАЛ, ПАЦАН СДЕЛАЛ" Лавров знаменит не только карьерой, но и тем, что в своих публичных выступлениях, на переговорах и во время интервью, он нередко произносит фразы, которые затем становятся крылатыми. Пару лет назад, говоря о необходимости получить гарантии безопасности для России со стороны США и НАТО, Лавров подчеркнул, что Москва будет добиваться того, чтобы "все было честно". "Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие: "пацан сказал — пацан сделал", - говорил он. Главным его принципом в работе с западными странами, пожалуй, можно считать сказанные им слова о том, что "уважающие себя страны ультиматумы не принимают". "Попытки обвинить в собственных грехах кого-то еще – удел слабых политиков", - считает министр. "Надо понимать, что международные отношения основаны на взаимности. Как аукнется, так и откликнется. Мы не будем при этом мстить кому-то, делать что-то назло. Мы просто будем взвешенно подходить к тем ситуациям, которые возникают", - говорил он. Не так давно Лавров снова повеселил журналистов, когда вместо ответа на многочисленные вопросы, которыми они его засыпали перед переговорами в Кремле, как бы сам себе задал риторический вопрос: "*нецензурное слово (зачем) я сюда пришел?". Не менее известным стал случай в 2017 году, когда Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел ОАЭ тихо произнес в микрофон: "Дебилы (далее нецензурное слово). Что точно произошло, доподлинно не известно, но Лавров объяснял этот инцидент совсем не тем, что он вышел из себя, а тем, что не он один оказывается в ситуации с невыключенным микрофоном. ВЕРНУТЬСЯ НА БАЙКАЛ Несмотря на плотный график, министр находит время, чтобы отдохнуть и "перезагрузиться" - долгие годы он увлекается игрой в футбол, сплавляется по рекам на байдарках, пишет стихи, песни и любит поесть кислые щи. Слушает российских бардов Высоцкого, Окуджаву, Визбора, любит фолк и джаз. И, конечно, Фрэнка Синатру. Отдыхать предпочитает на природе, в Сибири, где старается бывать каждый год. В основном, в Алтайском крае, Хакасии, Туве. А больше всего Лаврову понравилось на озере Байкал, которое, по его собственному признанию, является тем местом в мире, куда бы ему хотелось вернуться.

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