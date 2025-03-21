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Правительство предоставило МФЦ новые возможности для электронной подписи - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Правительство предоставило МФЦ новые возможности для электронной подписи
Правительство предоставило МФЦ новые возможности для электронной подписи - 21.03.2025, ПРАЙМ
Правительство предоставило МФЦ новые возможности для электронной подписи
Правительство предоставило МФЦ возможность оказывать услуги по идентификации получателей квалифицированной электронной подписи при личном посещении, а также... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T10:19+0300
2025-03-21T10:19+0300
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россия
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство предоставило МФЦ возможность оказывать услуги по идентификации получателей квалифицированной электронной подписи при личном посещении, а также принимать заявления на выдачу таких сертификатов, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Как следует из документа, правила организации деятельности МФЦ дополняются пунктом, согласно которому центры могут предоставлять услуги по приему заявлений на выдачу квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также идентификации заявителей при личном присутствии. Создание и использование электронных подписей происходит в приложении "Госключ". "Госключ" позволяет подписывать документы, совершать сделки и другие юридически значимые действия на "Госуслугах" и коммерческих площадках, интегрированных с "Госключом", в приложении можно сформировать усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись. Подтверждение личности происходит через биометрию, зарегистрированную в банке, а также через подтвержденный профиль на "Госуслугах".
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бизнес, россия, общество , мфц
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МФЦ
10:19 21.03.2025
 
Правительство предоставило МФЦ новые возможности для электронной подписи

Кабмин РФ предоставил МФЦ право идентифицировать получателей электронной подписи очно

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлагманский центр "Мои документы" в Москве
Флагманский центр Мои документы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство предоставило МФЦ возможность оказывать услуги по идентификации получателей квалифицированной электронной подписи при личном посещении, а также принимать заявления на выдачу таких сертификатов, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Как следует из документа, правила организации деятельности МФЦ дополняются пунктом, согласно которому центры могут предоставлять услуги по приему заявлений на выдачу квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также идентификации заявителей при личном присутствии.
Создание и использование электронных подписей происходит в приложении "Госключ".
"Госключ" позволяет подписывать документы, совершать сделки и другие юридически значимые действия на "Госуслугах" и коммерческих площадках, интегрированных с "Госключом", в приложении можно сформировать усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись. Подтверждение личности происходит через биометрию, зарегистрированную в банке, а также через подтвержденный профиль на "Госуслугах".
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