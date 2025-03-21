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Мировые цены на нефть растут третий день подряд

Мировые цены на нефть растут третий день подряд - 21.03.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть растут третий день подряд

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут третий день подряд, свидетельствуют данные торгов. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T08:45+0300

2025-03-21T08:45+0300

2025-03-21T08:45+0300

энергетика

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут третий день подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.30 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,29%, до 72,21 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до 68,32 доллара. За два предыдущих торговых дня нефть марки Brent выросла в цене на 2,04%, а марки WTI - на 1,98%. В четверг ОПЕК сообщила о том, что все страны с добровольными сокращениями добычи нефти, кроме Алжира, представили секретариату ОПЕК планы по компенсации перепроизводства в рамках соглашения ОПЕК+ суммарно на 4,2 миллиона баррелей в сутки до июня 2026 года. Вечером в пятницу станут известны данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о действующих нефтяных буровых установках в США. За неделю по 14 марта их число выросло на одну - до 487 агрегатов. Инвесторы также обратили внимание на публикацию данных по промышленному производству США и Китая на этой неделе. Так, промпроизводство в США в феврале выросло на 0,7% к январю, что оказалось лучше ожиданий аналитиков, которые ожидали роста лишь на 0,2%. При этом, как стало известно ранее на этой неделе, объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-феврале 2025 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай является крупнейшим потребителем нефти, инвесторы следят за показателями для того, чтобы оценить перспективы спроса.

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нефть, сша, китай, опек, рынки