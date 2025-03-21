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Площадь пожара на нефтебазе на Кубани сократилась в пять раз - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Площадь пожара на нефтебазе на Кубани сократилась в пять раз
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани сократилась в пять раз - 21.03.2025, ПРАЙМ
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани сократилась в пять раз
Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани удалось сократить в пять раз, до 2 тысяч квадратных метров, сообщает краевое министерство ГО и ЧС. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T09:19+0300
2025-03-21T09:19+0300
происшествия
нефть
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КРАСНОДАР, 21 мар – ПРАЙМ. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани удалось сократить в пять раз, до 2 тысяч квадратных метров, сообщает краевое министерство ГО и ЧС. "К утру площадь пожара после ночного взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе удалось сократить до 2 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Также сообщается, что один из резервуаров полностью выгорел на территории нефтебазы в Кавказском районе Кубани, второй продолжает гореть.В среду утром власти Краснодарского края заявили об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов, предположительно запущенных киевским режимом. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на нефтебазе, расположенной вблизи станицы. Был зафиксирован ущерб трубопроводу, соединяющему резервуары. Изначальная площадь возгорания составляла 20 "квадратов", однако впоследствии она увеличилась до 3750 квадратных метров. Деятельность предприятия временно приостановлена.В ночь на пятницу краевые власти сообщили о том, что на горящей нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации резервуара, пострадали два человека.
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нефть, кубань
Происшествия, Нефть, КУБАНЬ
09:19 21.03.2025
 
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани сократилась в пять раз

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани сократилась до двух тысяч квадратов

Нефтебаза
Нефтебаза
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КРАСНОДАР, 21 мар – ПРАЙМ. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани удалось сократить в пять раз, до 2 тысяч квадратных метров, сообщает краевое министерство ГО и ЧС.
"К утру площадь пожара после ночного взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе удалось сократить до 2 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что один из резервуаров полностью выгорел на территории нефтебазы в Кавказском районе Кубани, второй продолжает гореть.
В среду утром власти Краснодарского края заявили об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов, предположительно запущенных киевским режимом. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на нефтебазе, расположенной вблизи станицы. Был зафиксирован ущерб трубопроводу, соединяющему резервуары. Изначальная площадь возгорания составляла 20 "квадратов", однако впоследствии она увеличилась до 3750 квадратных метров. Деятельность предприятия временно приостановлена.
В ночь на пятницу краевые власти сообщили о том, что на горящей нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации резервуара, пострадали два человека.
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