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В Госдуму внесен проект о ратификации нефтяного соглашения с Конго - 21.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесен проект о ратификации нефтяного соглашения с Конго
В Госдуму внесен проект о ратификации нефтяного соглашения с Конго - 21.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесен проект о ратификации нефтяного соглашения с Конго
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между правительством РФ и правительством Республики Конго о сотрудничестве в сфере... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T12:02+0300
2025-03-21T12:02+0300
энергетика
нефть
конго
госдума
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между правительством РФ и правительством Республики Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории Конго, следует из базы данных нижней палаты парламента. "Ратифицировать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Конго о сотрудничестве сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории Республики Конго, подписанное в городе Москве 28 сентября 2024 года", - говорится в документе. Как отмечается в пояснительной записке, соглашение предусматривает создание благоприятных условий для осуществления строительства нефтепродуктопровода российской уполномоченной организацией на условиях ЕРС-контракта (Engineering - Procurement - Construction, проектирование - поставка - строительство) с его дальнейшей эксплуатацией совместным предприятием, в котором доля российской уполномоченной организации на основе концессионного соглашения составляет 90%. "Соглашение закрепляет обязанность Республики Конго заключить концессионное соглашение с совместным предприятием на срок не менее 25 лет, условия которого предполагают последующую передачу нефтепродуктопровода Конголезской Стороне по истечении срока действия указанного соглашения", - говорится в пояснительной записке. Уполномоченными организациями, ответственными за реализацию проекта, являются ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и Национальная нефтяная компания Конго.
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нефть, конго, госдума
Энергетика, Нефть, Конго, Госдума
12:02 21.03.2025
 
В Госдуму внесен проект о ратификации нефтяного соглашения с Конго

В Госдуму внесен проект о ратификации соглашения РФ с Конго по нефтепродуктопроводу

© fotolia.comНефтепровод
Нефтепровод - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© fotolia.com
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между правительством РФ и правительством Республики Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории Конго, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Ратифицировать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Конго о сотрудничестве сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории Республики Конго, подписанное в городе Москве 28 сентября 2024 года", - говорится в документе.
Как отмечается в пояснительной записке, соглашение предусматривает создание благоприятных условий для осуществления строительства нефтепродуктопровода российской уполномоченной организацией на условиях ЕРС-контракта (Engineering - Procurement - Construction, проектирование - поставка - строительство) с его дальнейшей эксплуатацией совместным предприятием, в котором доля российской уполномоченной организации на основе концессионного соглашения составляет 90%.
"Соглашение закрепляет обязанность Республики Конго заключить концессионное соглашение с совместным предприятием на срок не менее 25 лет, условия которого предполагают последующую передачу нефтепродуктопровода Конголезской Стороне по истечении срока действия указанного соглашения", - говорится в пояснительной записке.
Уполномоченными организациями, ответственными за реализацию проекта, являются ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и Национальная нефтяная компания Конго.
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11 марта, 18:02
 
ЭнергетикаНефтьКонгоГосдума
 
 
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