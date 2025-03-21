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Стоимость нефти снижается
Стоимость нефти снижается - 21.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается
Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются, готовясь при этом по итогам текущий недели показать рост, свидетельствуют данные торгов. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T14:56+0300
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2025-03-21T14:56+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются, готовясь при этом по итогам текущий недели показать рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.34 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,5%, до 71,64 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,41%, до 67,79 доллара. С начала недели стоимость нефти выросла в среднем на 1,5%. На текущей неделе наиболее заметное увеличение стоимости наблюдалось в четверг – на 1,7%. Днем ранее США ввели "связанные с Ираном" санкции против 14 физических и юридических лиц, в том числе из Панамы, Китая, с Сейшельских островов, а также восьми нефтяных танкеров, что поддержало нефтяные цены. Также инвесторы обратили внимание на новости ОПЕК. В четверг организация сообщила о том, что все страны с добровольными сокращениями добычи нефти, кроме Алжира, представили секретариату ОПЕК планы по компенсации перепроизводства в рамках соглашения ОПЕК+ суммарно на 4,2 миллиона баррелей в сутки до июня 2026 года. Трейдеры ожидают позднее в пятницу выхода данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 14 марта их число выросло на одну - до 487 агрегатов.
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нефть, рынки
Стоимость нефти снижается
Стоимость нефти снижается, но готовится показать рост по итогам недели
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются, готовясь при этом по итогам текущий недели показать рост, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.34 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,5%, до 71,64 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,41%, до 67,79 доллара.
С начала недели стоимость нефти выросла в среднем на 1,5%. На текущей неделе наиболее заметное увеличение стоимости наблюдалось в четверг – на 1,7%.
Мировые цены на нефть растут третий день подряд
Днем ранее США ввели "связанные с Ираном" санкции против 14 физических и юридических лиц, в том числе из Панамы, Китая, с Сейшельских островов, а также восьми нефтяных танкеров, что поддержало нефтяные цены.
Также инвесторы обратили внимание на новости ОПЕК. В четверг организация сообщила о том, что все страны с добровольными сокращениями добычи нефти, кроме Алжира, представили секретариату ОПЕК планы по компенсации перепроизводства в рамках соглашения ОПЕК+ суммарно на 4,2 миллиона баррелей в сутки до июня 2026 года.
Трейдеры ожидают позднее в пятницу выхода данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 14 марта их число выросло на одну - до 487 агрегатов.