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Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом на 2 процента

Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом на 2 процента - 21.03.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом на 2 процента

Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, неделю также готовятся завершить в плюсе на 2%, свидетельствуют данные торгов. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T20:39+0300

2025-03-21T20:39+0300

2025-03-21T20:39+0300

энергетика

нефть

рынки

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, неделю также готовятся завершить в плюсе на 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.20 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,25% - до 72,18 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 68,34 доллара. С начала недели Brent подорожал на 2,3%, WTI - на 2,1%. По словам аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes), цены на нефть находятся под воздействием способствующих росту геополитических факторов и оказывающих давление макроэкономических данных. "Геополитический риск снова вышел на первый план, создав премию на риск, пусть и небольшую, и вызвал ралли цен на нефть… Однако макроэкономический фон все еще остается туманным", - цитирует аналитика портал MarketWatch. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 21 марта их число снизилось на одну - до 486 агрегатов.

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нефть, рынки