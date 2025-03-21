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МВД Германии хочет вложить свыше €30 миллиардов в оборону, пишет Spiegel - 21.03.2025, ПРАЙМ
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МВД Германии хочет вложить свыше €30 миллиардов в оборону, пишет Spiegel
МВД Германии хочет вложить свыше €30 миллиардов в оборону, пишет Spiegel - 21.03.2025, ПРАЙМ
МВД Германии хочет вложить свыше €30 миллиардов в оборону, пишет Spiegel
На фоне сложной международной обстановки, Германия планирует в течение ближайших десяти лет вложить более 30 миллиардов евро в развитие гражданской обороны. Об... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T17:12+0300
2025-03-21T17:12+0300
экономика
германия
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. На фоне сложной международной обстановки, Германия планирует в течение ближайших десяти лет вложить более 30 миллиардов евро в развитие гражданской обороны. Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на внутренний документ МВД ФРГ."Федеральное правительство ожидает, что в течение следующего десятилетия на гражданскую оборону должно быть потрачено более 30 миллиардов евро", - сказано в статье. Согласно Spiegel, документ указывает на необходимость подготовки населения к потенциальному военному конфликту, который, по мнению авторов, стал более вероятным. Также предлагается создать общенациональную сеть логистических центров для хранения запасов на случай чрезвычайных ситуаций.До 2030 года планируется увеличить штат служб гражданской обороны на 2,2 тысячи человек. Кроме того, необходимо модернизировать системы оповещения населения, улучшить обеспечение питьевой водой и обеспечить непрерывность работы государственных и правительственных структур в случае войны, считает МВД.
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германия, spiegel, мировая экономика
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Spiegel, Мировая экономика
17:12 21.03.2025
 
МВД Германии хочет вложить свыше €30 миллиардов в оборону, пишет Spiegel

Spiegel: МВД ФРГ считает необходимым вложить более 30 млрд евро в гражданскую оборону

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. На фоне сложной международной обстановки, Германия планирует в течение ближайших десяти лет вложить более 30 миллиардов евро в развитие гражданской обороны. Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на внутренний документ МВД ФРГ.
"Федеральное правительство ожидает, что в течение следующего десятилетия на гражданскую оборону должно быть потрачено более 30 миллиардов евро", - сказано в статье.
Согласно Spiegel, документ указывает на необходимость подготовки населения к потенциальному военному конфликту, который, по мнению авторов, стал более вероятным. Также предлагается создать общенациональную сеть логистических центров для хранения запасов на случай чрезвычайных ситуаций.
До 2030 года планируется увеличить штат служб гражданской обороны на 2,2 тысячи человек. Кроме того, необходимо модернизировать системы оповещения населения, улучшить обеспечение питьевой водой и обеспечить непрерывность работы государственных и правительственных структур в случае войны, считает МВД.
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