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Продажи кондиционеров в России в 2024 году выросли почти в полтора раза

Продажи кондиционеров в России в 2024 году выросли почти в полтора раза - 21.03.2025, ПРАЙМ

Продажи кондиционеров в России в 2024 году выросли почти в полтора раза

Продажи кондиционеров и обогревателей в России выросли почти в полтора раза в денежном выражении за прошлый год, до 53 миллиардов рублей, и на 15% в... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T05:45+0300

2025-03-21T05:45+0300

2025-03-21T05:45+0300

бизнес

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россия

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краснодар

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м.видео-эльдорадо

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Продажи кондиционеров и обогревателей в России выросли почти в полтора раза в денежном выражении за прошлый год, до 53 миллиардов рублей, и на 15% в количественном выражении, до 5,6 миллиона устройств, а средняя цена устройства составила 9,4 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео-Эльдорадо". "Группа М.Видео-Эльдорадо ... проанализировала статистику продаж климатической техники на рынке России в 2024 году. Спрос на нее в прошлом году вырос на 46% в денежном выражении и достиг 53 миллиардов рублей по сравнению с 2023 годом. В количественном выражении рынок вырос на 15%, составив 5,6 миллиона штук. Средняя стоимость климатических устройств составила 9,4 тысячи рублей", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных. По данным специалистов, пик спроса на кондиционеры пришелся на июнь в связи с началом жаркого сезона и подготовкой покупателей к летнему периоду. Наибольший спрос на кондиционеры наблюдался в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани и Волгограде. Пик интереса на обогреватели пришелся на январь - период наиболее низких температур и усиленного спроса на устройства для дополнительного отопления. Лидерами по спросу стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск и Челябинск. Отмечается, что наибольшую долю в количестве проданных устройств заняли собственные торговые марки отечественных ритейлеров с долей 17%. "Потребители активно переходят на энергоэффективные и "умные" модели кондиционеров и обогревателей. Мы видим устойчивую тенденцию на покупку устройств с расширенным функционалом и повышенным комфортом эксплуатации. Особое внимание покупатели уделяют инверторным кондиционерам, мобильным и портативным решениям, а также климатическим комплексам с функцией очистки воздуха", - добавил представитель компании.

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краснодар

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