https://1prime.ru/20250321/roskachestvo-855980983.html

Роскачество рассказало о качестве российского вина

Роскачество рассказало о качестве российского вина - 21.03.2025, ПРАЙМ

Роскачество рассказало о качестве российского вина

Более четверти россиян (27%) считают, что отечественное вино лучше по качеству, чем импортное, рассказали РИА Новости в Роскачестве. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T07:16+0300

2025-03-21T07:16+0300

2025-03-21T08:16+0300

бизнес

экономика

россия

москва

роскачество

минпромторг

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/84231/17/842311784_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d586bdf9c9038dc2f20cf8eef71d97e9.jpg

МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Более четверти россиян (27%) считают, что отечественное вино лучше по качеству, чем импортное, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "По данным опроса, за два года (с декабря 2022 по декабрь 2024 года) доля россиян, считающих отечественное вино более качественным, чем импортное, выросла с 20% до 27%, а доля тех, кто считает, что зарубежное вино лучше российского, сократилась с 29% до 14%", - рассказали в Роскачестве. Также там отметили, что 58% россиян думают, что российское вино "точно" не уступает по качеству зарубежным винам. В то же время, меньше россиян стали считать, что зарубежные вина не уступают по качеству российским, их стало 42%. В национальном центре развития качества уточнили, что 82% опрошенных готовы заплатить за хорошее вино до одной тысячи рублей, а каждый пятый (21%) опрошенный готовы потратить за хорошую бутылку лишь до 500 рублей. Только 2% россиян потратят от двух тысяч до пяти тысяч рублей за бутылку вина, и 1% опрошенных готовы будут потратить больше 10 тысяч рублей. По итогам 2024 года, более 90% исследованных российских вин получили оценку не меньше 78 баллов из 100 возможных. Специалисты зафиксировали существенное улучшение показателей вина во всех категориях. Это говорит о том, что спрос на российские вина есть, а потребители могут найти хороший напиток по своему вкусу в широком ассортименте товаров, говорится в исследовании экспертов "Винного гида России". "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

https://1prime.ru/20250315/vino-855813199.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, роскачество, минпромторг, минсельхоз