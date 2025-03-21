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Продажи автомобилей с пробегом в России в феврале снизились на 0,6%

Продажи автомобилей с пробегом в России в феврале снизились на 0,6% - 21.03.2025, ПРАЙМ

Продажи автомобилей с пробегом в России в феврале снизились на 0,6%

Продажи легковых автомобилей с пробегом по России в феврале снизились на 0,6% в годовом выражении, до 397,1 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T07:16+0300

2025-03-21T07:16+0300

2025-03-21T07:16+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом по России в феврале снизились на 0,6% в годовом выражении, до 397,1 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По данным агентства "Автостат", в феврале 2025 года жители нашей страны приобрели 397,1 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 5,5% меньше, чем месяцем ранее, и на 0,6% ниже уровня февраля прошлого года", - говорится в сообщении. Лидерство среди марок по традиции принадлежит отечественной Lada – в последний зимний месяц было куплено 106 тысяч таких подержанных машин. Второе место сохраняет японская Toyota, показатель которой составил 39,1 тысячи единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (21,1 тысячи и 20,7 тысячи штук соответственно). Замыкает топ-5 японский Nissan (17,4 тысячи штук). "В первой десятке все марки показывают отрицательную динамику по отношению к уровню месячной давности, а сильнее других она у Honda (-10,9%). При этом в годовом сравнении только Lada удалось продемонстрировать рост (+4,3%)", - уточнили в "Автостате". Возглавляют модельный рейтинг два автомобиля Lada. Продажи Lada 2107 составили 9,8 тысячи штук, а модели 2114 "Самара-2" - 8,4 тысячи штук. Следом идут корейские Kia Rio (7,7 тысячи штук) и Hyundai Solaris (7,6 тысячи штук). Рядом с ними в списке лидеров расположились еще две отечественные модели - Lada 4x4 и 2170 "Приора" - обе 7,4 тысячи штук. В годовом выражении половина моделей демонстрирует рост, а другая половина – снижение. Среди первых лучшим оказался седан LADA 2190 "Гранта" (+10,9%), а худшей среди вторых стала Lada 2114 (-9%). "Что касается итогов двух месяцев 2025 года, то за это время жители РФ стали обладателями 817,4 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 12,9% больше, чем в январе – феврале прошлого года. При этом все десять марок и моделей за этот период показывают положительную динамику", - добавили в "Автостате".

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