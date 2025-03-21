https://1prime.ru/20250321/rubl-855972354.html
Россиянам раскрыли судьбу рубля после новостей по ставке
Россиянам раскрыли судьбу рубля после новостей по ставке - 21.03.2025, ПРАЙМ
Россиянам раскрыли судьбу рубля после новостей по ставке
Решение Банка России по ключевой ставке не окажет значимого влияния на курс рубля, но вмешаются другие факторы, рассказала агентству "Прайм" генеральный... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T03:03+0300
2025-03-21T03:03+0300
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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Решение Банка России по ключевой ставке не окажет значимого влияния на курс рубля, но вмешаются другие факторы, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.Высокий спрос на российском долговом рынке и всплеск активности экспортеров оказали основную поддержку рублю в начале недели. Причина в ожиданиях развития переговорного процесса, вероятного ослабления санкционного давления и новостей о возвращении западных брендов."Отметим, что укрепление рубля произошло не только к американской валюте. С января доллар относительно рубля подешевел на 20%, евро — на 16%, китайский юань — на 19%", - рассуждает она.В эту пятницу пройдет заседание регулятора по рассмотрению ключевой ставки. Аналитики сходятся на том, что Банк России сохранит ставку 21% из-за увеличивающейся инфляции, которая по итогам февраля в годовом выражении составила 10,06%. В то же время, на российском рынке постепенно формируются предпосылки для смягчения монетарной политики уже на следующем заседании из-за укрепления рубля и, как следствие, замедления проинфляционных процессов.Что касается евро по отношению к доллару, то рост котировок замедлился на уровне 1,0950. ФРС США в среду объявила о сохранении ключевой ставки в диапазоне 4,25-4,5%, понизив ее годовой прогноз с 3.9% до 3.4%. Сигналом для смягчения монетарной политики Федрезерва во втором квартале может стать замедление роста цен (до 2,8% в годовом выражении в феврале).Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции не подтвердил нарастающие риски экономической рецессии, однако, тарифная политика пока не позволяет перейти к снижению ставок. Текущая динамика фьючерсов на ставку по федеральным фондам (FED FUNDS) учитывает 59% вероятности ее перехода в диапазон 4%-4.25% после июньского заседания.Прогнозы
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курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, курс доллара к рублю в реальном времени, ставка банка россии
Курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Курс доллара к рублю в реальном времени, ставка Банка России
Россиянам раскрыли судьбу рубля после новостей по ставке
Эксперт Проценко: решение по ставке вряд ли сильно повлияет на рубль
МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Решение Банка России по ключевой ставке не окажет значимого влияния на курс рубля, но вмешаются другие факторы, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
Высокий спрос на российском долговом рынке и всплеск активности экспортеров оказали основную поддержку рублю в начале недели. Причина в ожиданиях развития переговорного процесса, вероятного ослабления санкционного давления и новостей о возвращении западных брендов.
"Отметим, что укрепление рубля произошло не только к американской валюте. С января доллар относительно рубля подешевел на 20%, евро — на 16%, китайский юань — на 19%", - рассуждает она.
В эту пятницу пройдет заседание регулятора по рассмотрению ключевой ставки. Аналитики сходятся на том, что Банк России сохранит ставку 21% из-за увеличивающейся инфляции, которая по итогам февраля в годовом выражении составила 10,06%. В то же время, на российском рынке постепенно формируются предпосылки для смягчения монетарной политики уже на следующем заседании из-за укрепления рубля и, как следствие, замедления проинфляционных процессов.
Путин и Трамп уронили доллар: кто следующий
Что касается евро по отношению к доллару, то рост котировок замедлился на уровне 1,0950. ФРС США в среду объявила о сохранении ключевой ставки в диапазоне 4,25-4,5%, понизив ее годовой прогноз с 3.9% до 3.4%. Сигналом для смягчения монетарной политики Федрезерва во втором квартале может стать замедление роста цен (до 2,8% в годовом выражении в феврале).
Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции не подтвердил нарастающие риски экономической рецессии, однако, тарифная политика пока не позволяет перейти к снижению ставок. Текущая динамика фьючерсов на ставку по федеральным фондам (FED FUNDS) учитывает 59% вероятности ее перехода в диапазон 4%-4.25% после июньского заседания.
- По доллару формируется новый торговый коридор 80-86 рублей.
- По евро котировки закрепляются в пределах 88-96 рублей.
- Евро по отношению к доллару, замедлив рост у уровня 1,0950, откладывает возможный потенциал продвижения до 1,1000-1,1100. Нижней границей валютного коридора выступает область 1,0650-1,0800.