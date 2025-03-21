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Россиянам раскрыли судьбу рубля после новостей по ставке

Россиянам раскрыли судьбу рубля после новостей по ставке - 21.03.2025, ПРАЙМ

Россиянам раскрыли судьбу рубля после новостей по ставке

Решение Банка России по ключевой ставке не окажет значимого влияния на курс рубля, но вмешаются другие факторы, рассказала агентству "Прайм" генеральный... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T03:03+0300

2025-03-21T03:03+0300

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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Решение Банка России по ключевой ставке не окажет значимого влияния на курс рубля, но вмешаются другие факторы, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.Высокий спрос на российском долговом рынке и всплеск активности экспортеров оказали основную поддержку рублю в начале недели. Причина в ожиданиях развития переговорного процесса, вероятного ослабления санкционного давления и новостей о возвращении западных брендов."Отметим, что укрепление рубля произошло не только к американской валюте. С января доллар относительно рубля подешевел на 20%, евро — на 16%, китайский юань — на 19%", - рассуждает она.В эту пятницу пройдет заседание регулятора по рассмотрению ключевой ставки. Аналитики сходятся на том, что Банк России сохранит ставку 21% из-за увеличивающейся инфляции, которая по итогам февраля в годовом выражении составила 10,06%. В то же время, на российском рынке постепенно формируются предпосылки для смягчения монетарной политики уже на следующем заседании из-за укрепления рубля и, как следствие, замедления проинфляционных процессов.Что касается евро по отношению к доллару, то рост котировок замедлился на уровне 1,0950. ФРС США в среду объявила о сохранении ключевой ставки в диапазоне 4,25-4,5%, понизив ее годовой прогноз с 3.9% до 3.4%. Сигналом для смягчения монетарной политики Федрезерва во втором квартале может стать замедление роста цен (до 2,8% в годовом выражении в феврале).Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции не подтвердил нарастающие риски экономической рецессии, однако, тарифная политика пока не позволяет перейти к снижению ставок. Текущая динамика фьючерсов на ставку по федеральным фондам (FED FUNDS) учитывает 59% вероятности ее перехода в диапазон 4%-4.25% после июньского заседания.Прогнозы

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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