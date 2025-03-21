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Таможня Германии конфисковала танкер Eventin

Таможня Германии конфисковала танкер Eventin - 21.03.2025, ПРАЙМ

Таможня Германии конфисковала танкер Eventin

Немецкая таможня в пятницу конфисковала танкер Eventin, шедший под флагом Панамы и перевозивший нефть. Судно потеряло управление вблизи берегов Германии 10... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T10:42+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Немецкая таможня в пятницу конфисковала танкер Eventin, шедший под флагом Панамы и перевозивший нефть. Судно потеряло управление вблизи берегов Германии 10 января, сообщает издание Spiegel.Ранее,10 января командование ФРГ по ЧС на море сообщило о дрейфующем близ Рюгена танкере Eventin, шедшем под флагом Панамы, с 99 тысячами тонн нефти на борту. Судно было отбуксировано в порт Засниц."В соответствии с распоряжением о конфискации главного таможенного управления как старый танкер, так и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро теперь переходят в немецкую собственность", - сообщает Spiegel. По данным издания, решение о конфискации было принято после внесения Eventin в список "теневого флота" России Евросоюзом в конце января. Танкер направлялся из российского порта Усть-Луга в Египет. По информации Spiegel, правительство ФРГ надеется продемонстрировать России свою позицию в отношении транзита нефти через Балтийское море.Немецкие власти планируют безопасную перекачку нефти с танкера и дальнейшую судьбу судна. Министерство финансов отказалось от комментариев, ссылаясь на "таможенные меры и ситуацию в сфере политики безопасности".В конце февраля ЕС расширил санкционные списки, включив в них 74 новых судна. В общей сложности под санкциями ЕС находятся 153 корабля.

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германия, панама, spiegel, ес, москва, мировая экономика