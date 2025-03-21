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Таможня Германии конфисковала танкер Eventin - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Таможня Германии конфисковала танкер Eventin
Таможня Германии конфисковала танкер Eventin - 21.03.2025, ПРАЙМ
Таможня Германии конфисковала танкер Eventin
Немецкая таможня в пятницу конфисковала танкер Eventin, шедший под флагом Панамы и перевозивший нефть. Судно потеряло управление вблизи берегов Германии 10... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T10:42+0300
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энергетика
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Немецкая таможня в пятницу конфисковала танкер Eventin, шедший под флагом Панамы и перевозивший нефть. Судно потеряло управление вблизи берегов Германии 10 января, сообщает издание Spiegel.Ранее,10 января командование ФРГ по ЧС на море сообщило о дрейфующем близ Рюгена танкере Eventin, шедшем под флагом Панамы, с 99 тысячами тонн нефти на борту. Судно было отбуксировано в порт Засниц."В соответствии с распоряжением о конфискации главного таможенного управления как старый танкер, так и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро теперь переходят в немецкую собственность", - сообщает Spiegel. По данным издания, решение о конфискации было принято после внесения Eventin в список "теневого флота" России Евросоюзом в конце января. Танкер направлялся из российского порта Усть-Луга в Египет. По информации Spiegel, правительство ФРГ надеется продемонстрировать России свою позицию в отношении транзита нефти через Балтийское море.Немецкие власти планируют безопасную перекачку нефти с танкера и дальнейшую судьбу судна. Министерство финансов отказалось от комментариев, ссылаясь на "таможенные меры и ситуацию в сфере политики безопасности".В конце февраля ЕС расширил санкционные списки, включив в них 74 новых судна. В общей сложности под санкциями ЕС находятся 153 корабля.
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германия, панама, spiegel, ес, москва, мировая экономика
Энергетика, ГЕРМАНИЯ, ПАНАМА, Spiegel, ЕС, МОСКВА, Мировая экономика
10:42 21.03.2025 (обновлено: 10:43 21.03.2025)
 
Таможня Германии конфисковала танкер Eventin

Spiegel: таможня Германии конфисковала танкер Eventin, который потерял управление

© Unsplash/Quick PSМорские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Quick PS
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Немецкая таможня в пятницу конфисковала танкер Eventin, шедший под флагом Панамы и перевозивший нефть. Судно потеряло управление вблизи берегов Германии 10 января, сообщает издание Spiegel.
Ранее,10 января командование ФРГ по ЧС на море сообщило о дрейфующем близ Рюгена танкере Eventin, шедшем под флагом Панамы, с 99 тысячами тонн нефти на борту. Судно было отбуксировано в порт Засниц.
"В соответствии с распоряжением о конфискации главного таможенного управления как старый танкер, так и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро теперь переходят в немецкую собственность", - сообщает Spiegel.
По данным издания, решение о конфискации было принято после внесения Eventin в список "теневого флота" России Евросоюзом в конце января. Танкер направлялся из российского порта Усть-Луга в Египет. По информации Spiegel, правительство ФРГ надеется продемонстрировать России свою позицию в отношении транзита нефти через Балтийское море.
Немецкие власти планируют безопасную перекачку нефти с танкера и дальнейшую судьбу судна. Министерство финансов отказалось от комментариев, ссылаясь на "таможенные меры и ситуацию в сфере политики безопасности".
В конце февраля ЕС расширил санкционные списки, включив в них 74 новых судна. В общей сложности под санкциями ЕС находятся 153 корабля.
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ЭнергетикаГЕРМАНИЯПАНАМАSpiegelЕСМОСКВАМировая экономика
 
 
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