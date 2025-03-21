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ВСУ подорвали газораспределительную станцию "Суджа"
ВСУ подорвали газораспределительную станцию "Суджа" - 21.03.2025, ПРАЙМ
ВСУ подорвали газораспределительную станцию "Суджа"
ВСУ произвели в четверг целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа", объект получил значительные повреждения, возбуждено дело о теракте,... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T12:43+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. ВСУ произвели в четверг целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа", объект получил значительные повреждения, возбуждено дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. Как установлено следствием, 20 марта военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа", в результате этого объект получил значительные повреждения. "Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом военнослужащими ВФУ газораспределительной станции "Суджа". Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, СК РФ, УКРАИНА, РФ
ВСУ подорвали газораспределительную станцию "Суджа"
СК: ВСУ подорвали газораспределительную станцию "Суджа", заведено дело о теракте
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. ВСУ произвели в четверг целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа", объект получил значительные повреждения, возбуждено дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Как установлено следствием, 20 марта военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа", в результате этого объект получил значительные повреждения.
"Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом военнослужащими ВФУ газораспределительной станции "Суджа". Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко.
В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению.
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