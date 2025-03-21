https://1prime.ru/20250321/tramp-856003133.html

Трамп рассказал, как продвигается урегулирование украинского конфликта

Трамп рассказал, как продвигается урегулирование украинского конфликта - 21.03.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал, как продвигается урегулирование украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон, Киев и Москва достигли предварительных договоренностей касательно урегулированию конфликта, которые он... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T19:10+0300

2025-03-21T19:10+0300

2025-03-21T19:34+0300

спецоперация на украине

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ВАШИНГТОН, 21 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон, Киев и Москва достигли предварительных договоренностей касательно урегулированию конфликта, которые он охарактеризовал "очертаниями сделки". Такое заявление Трамп сделал, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома."Я прекрасно взаимодействовал с обоими джентльменами (президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - ред.), и у нас, как мне кажется, уже наметились очертания сделки. Надеюсь, что это так", – подчеркнул он.По словам Трампа, переговоры по полному прекращению огня на Украине и разделу территорий между Москвой и Киевом проходят "прямо сейчас", а режим полного перемирия может быть достигнут в ближайшее время."Я думаю, уже очень скоро мы добьемся полного прекращения огня, затем у нас будет достигнуто соглашение. Этот вопрос обсуждается прямо сейчас – речь о разделе земель и так далее", – сказал президент.Он отметил, что на некоторых участках фронта уже достигнуто прекращение огня."На сегодняшний день это всё соблюдается очень хорошо", - добавил Трамп.

https://1prime.ru/20250316/peregovory-855827432.html

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сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина