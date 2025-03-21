https://1prime.ru/20250321/vsu-855984441.html

"Полное безразличие". Пленный ВСУ рассказал о подготовке мобилизованных

"Полное безразличие". Пленный ВСУ рассказал о подготовке мобилизованных - 21.03.2025, ПРАЙМ

"Полное безразличие". Пленный ВСУ рассказал о подготовке мобилизованных

Военнослужащий ВСУ Дмитрий Мерченко, находящийся в плену, рассказал о своем опыте службы. Боевая подготовка, по словам его сослуживцев носила формальный... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T10:02+0300

2025-03-21T10:02+0300

2025-03-21T10:02+0300

спецоперация на украине

всу

минобороны рф

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Военнослужащий ВСУ Дмитрий Мерченко, находящийся в плену, рассказал о своем опыте службы. Боевая подготовка, по словам его сослуживцев носила формальный характер, а он сам был занят работой на пилораме. Мерченко пояснил, что попал в хозяйственный взвод из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Он сообщил, что пришел в военкомат, имея справку о травме, так как полагал, что он может быть признан негодным к военной службе."Подготовка, если честно признаться, проходила на полном безразличии. Я работал на пилораме, а ребята ходили на полосу препятствия. Я с ними общался: они говорят, что полоса препятствия - это так! Командиры говорили: "Где можешь - бежишь, где не можешь - просто обошел препятствие сбоку, и все". И говорят: в основном, все так обходили препятствия по бокам", - сказал военнопленный в видеоролике, опубликованном Минобороны России. Мерченко рассказал, что их боевое задание состояло в восстановлении блиндажа. Однако, по его словам, вместо укрепления получилась яма, недостаточная для укрытия. Украинские военные, находясь в этой яме, принялись обсуждать обман со стороны командования, сообщил пленный."И в этот момент я смотрю: идут ваши парни. Когда они стали приближаться к нам, я им кричу: "Пацаны, мы стрелять не хотим, и вы не стреляйте", - рассказал Мерченко об обстоятельствах сдачи в плен российским военнослужащим.

https://1prime.ru/20250320/mid-855966620.html

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всу, минобороны рф