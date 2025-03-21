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"Полное безразличие". Пленный ВСУ рассказал о подготовке мобилизованных
"Полное безразличие". Пленный ВСУ рассказал о подготовке мобилизованных - 21.03.2025, ПРАЙМ
"Полное безразличие". Пленный ВСУ рассказал о подготовке мобилизованных
Военнослужащий ВСУ Дмитрий Мерченко, находящийся в плену, рассказал о своем опыте службы. Боевая подготовка, по словам его сослуживцев носила формальный... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T10:02+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Военнослужащий ВСУ Дмитрий Мерченко, находящийся в плену, рассказал о своем опыте службы. Боевая подготовка, по словам его сослуживцев носила формальный характер, а он сам был занят работой на пилораме. Мерченко пояснил, что попал в хозяйственный взвод из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Он сообщил, что пришел в военкомат, имея справку о травме, так как полагал, что он может быть признан негодным к военной службе."Подготовка, если честно признаться, проходила на полном безразличии. Я работал на пилораме, а ребята ходили на полосу препятствия. Я с ними общался: они говорят, что полоса препятствия - это так! Командиры говорили: "Где можешь - бежишь, где не можешь - просто обошел препятствие сбоку, и все". И говорят: в основном, все так обходили препятствия по бокам", - сказал военнопленный в видеоролике, опубликованном Минобороны России. Мерченко рассказал, что их боевое задание состояло в восстановлении блиндажа. Однако, по его словам, вместо укрепления получилась яма, недостаточная для укрытия. Украинские военные, находясь в этой яме, принялись обсуждать обман со стороны командования, сообщил пленный."И в этот момент я смотрю: идут ваши парни. Когда они стали приближаться к нам, я им кричу: "Пацаны, мы стрелять не хотим, и вы не стреляйте", - рассказал Мерченко об обстоятельствах сдачи в плен российским военнослужащим.
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всу, минобороны рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, Минобороны РФ
"Полное безразличие". Пленный ВСУ рассказал о подготовке мобилизованных
Мерченко: украинские мобилизованные проходят фиктивную подготовку
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Военнослужащий ВСУ Дмитрий Мерченко, находящийся в плену, рассказал о своем опыте службы. Боевая подготовка, по словам его сослуживцев носила формальный характер, а он сам был занят работой на пилораме.
Мерченко пояснил, что попал в хозяйственный взвод из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Он сообщил, что пришел в военкомат, имея справку о травме, так как полагал, что он может быть признан негодным к военной службе.
"Подготовка, если честно признаться, проходила на полном безразличии. Я работал на пилораме, а ребята ходили на полосу препятствия. Я с ними общался: они говорят, что полоса препятствия - это так! Командиры говорили: "Где можешь - бежишь, где не можешь - просто обошел препятствие сбоку, и все". И говорят: в основном, все так обходили препятствия по бокам", - сказал военнопленный в видеоролике, опубликованном Минобороны России.
Мерченко рассказал, что их боевое задание состояло в восстановлении блиндажа. Однако, по его словам, вместо укрепления получилась яма, недостаточная для укрытия. Украинские военные, находясь в этой яме, принялись обсуждать обман со стороны командования, сообщил пленный.
"И в этот момент я смотрю: идут ваши парни. Когда они стали приближаться к нам, я им кричу: "Пацаны, мы стрелять не хотим, и вы не стреляйте", - рассказал Мерченко об обстоятельствах сдачи в плен российским военнослужащим.
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