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Эксперты спрогнозировали рост поставок алюминия в Китай

Эксперты спрогнозировали рост поставок алюминия в Китай - 22.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты спрогнозировали рост поставок алюминия в Китай

Россия может нарастить объем поставок алюминия в Китай в текущем году на фоне ограничений Евросоюза в рамках 16-го пакета санкций и растущего спроса на крылатый | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T14:04+0300

2025-03-22T14:04+0300

2025-03-22T14:09+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Россия может нарастить объем поставок алюминия в Китай в текущем году на фоне ограничений Евросоюза в рамках 16-го пакета санкций и растущего спроса на крылатый металл в КНР, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В феврале Китай приобрел российского алюминия на рекордные 491 миллион долларов, в результате доля России на местном рынке впервые превысила треть, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Кроме того, в феврале ЕС одобрил 16-й пакет санкций против РФ, в котором содержатся дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России. Квота разрешает ввоз 275 тысяч тонн до 25 февраля 2026 года и 60 тысяч тонн за оставшееся время до конца 2026 года. "В прошлом году Китай импортировал из России около 1,1 миллиона тонн алюминия, что было на уровне 2023 года. Полагаем, что в 2025 году импорт может еще прибавить около 100-150 тысяч тонн ввиду ограничения на поставку российского алюминия со стороны ЕС", - дал такой прогноз аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев. Спрос и импорт в КНР в долгосрочной перспективе будет и дальше расти на 2-3% в год в силу перехода к зеленой энергетике и ограничения собственной выплавки (текущая загрузка алюминиевых мощностей в Китае составляет около 95%), добавил он. Аналогичного мнения придерживается эксперт Института Гайдара Гасан Рамазанов. Несмотря на сохраняющиеся проблемы в секторе недвижимости, спрос на алюминий в Китае может вырасти примерно на 2% в 2025 году, что в свою очередь может положительно отразиться на объеме импорта КНР российского алюминия, полагает аналитик. По его словам, основным драйвером увеличения потребления алюминия Китаем в начале 2025 года является растущее производство фотоэлектрических профилей и электромобилей. Рамазанов допускает, что к 2030 году в Китае только для производства электрокаров будет использоваться около 10 миллионов тонн алюминия.

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россия, промышленность, китай, "бкс мир инвестиций", ес