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Эксперты спрогнозировали рост поставок алюминия в Китай - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперты спрогнозировали рост поставок алюминия в Китай
Эксперты спрогнозировали рост поставок алюминия в Китай - 22.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты спрогнозировали рост поставок алюминия в Китай
Россия может нарастить объем поставок алюминия в Китай в текущем году на фоне ограничений Евросоюза в рамках 16-го пакета санкций и растущего спроса на крылатый | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T14:04+0300
2025-03-22T14:09+0300
экономика
россия
промышленность
китай
"бкс мир инвестиций"
ес
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Россия может нарастить объем поставок алюминия в Китай в текущем году на фоне ограничений Евросоюза в рамках 16-го пакета санкций и растущего спроса на крылатый металл в КНР, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В феврале Китай приобрел российского алюминия на рекордные 491 миллион долларов, в результате доля России на местном рынке впервые превысила треть, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Кроме того, в феврале ЕС одобрил 16-й пакет санкций против РФ, в котором содержатся дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России. Квота разрешает ввоз 275 тысяч тонн до 25 февраля 2026 года и 60 тысяч тонн за оставшееся время до конца 2026 года. "В прошлом году Китай импортировал из России около 1,1 миллиона тонн алюминия, что было на уровне 2023 года. Полагаем, что в 2025 году импорт может еще прибавить около 100-150 тысяч тонн ввиду ограничения на поставку российского алюминия со стороны ЕС", - дал такой прогноз аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев. Спрос и импорт в КНР в долгосрочной перспективе будет и дальше расти на 2-3% в год в силу перехода к зеленой энергетике и ограничения собственной выплавки (текущая загрузка алюминиевых мощностей в Китае составляет около 95%), добавил он. Аналогичного мнения придерживается эксперт Института Гайдара Гасан Рамазанов. Несмотря на сохраняющиеся проблемы в секторе недвижимости, спрос на алюминий в Китае может вырасти примерно на 2% в 2025 году, что в свою очередь может положительно отразиться на объеме импорта КНР российского алюминия, полагает аналитик. По его словам, основным драйвером увеличения потребления алюминия Китаем в начале 2025 года является растущее производство фотоэлектрических профилей и электромобилей. Рамазанов допускает, что к 2030 году в Китае только для производства электрокаров будет использоваться около 10 миллионов тонн алюминия.
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россия, промышленность, китай, "бкс мир инвестиций", ес
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, КИТАЙ, "БКС Мир инвестиций", ЕС
14:04 22.03.2025 (обновлено: 14:09 22.03.2025)
 
Эксперты спрогнозировали рост поставок алюминия в Китай

Эксперты ожидают рост поставок алюминия из России в КНР в 2025 году

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство алюминиевой фольги
Производство алюминиевой фольги - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Россия может нарастить объем поставок алюминия в Китай в текущем году на фоне ограничений Евросоюза в рамках 16-го пакета санкций и растущего спроса на крылатый металл в КНР, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В феврале Китай приобрел российского алюминия на рекордные 491 миллион долларов, в результате доля России на местном рынке впервые превысила треть, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Кроме того, в феврале ЕС одобрил 16-й пакет санкций против РФ, в котором содержатся дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России. Квота разрешает ввоз 275 тысяч тонн до 25 февраля 2026 года и 60 тысяч тонн за оставшееся время до конца 2026 года.
"В прошлом году Китай импортировал из России около 1,1 миллиона тонн алюминия, что было на уровне 2023 года. Полагаем, что в 2025 году импорт может еще прибавить около 100-150 тысяч тонн ввиду ограничения на поставку российского алюминия со стороны ЕС", - дал такой прогноз аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев.
Спрос и импорт в КНР в долгосрочной перспективе будет и дальше расти на 2-3% в год в силу перехода к зеленой энергетике и ограничения собственной выплавки (текущая загрузка алюминиевых мощностей в Китае составляет около 95%), добавил он.
Аналогичного мнения придерживается эксперт Института Гайдара Гасан Рамазанов. Несмотря на сохраняющиеся проблемы в секторе недвижимости, спрос на алюминий в Китае может вырасти примерно на 2% в 2025 году, что в свою очередь может положительно отразиться на объеме импорта КНР российского алюминия, полагает аналитик.
По его словам, основным драйвером увеличения потребления алюминия Китаем в начале 2025 года является растущее производство фотоэлектрических профилей и электромобилей. Рамазанов допускает, что к 2030 году в Китае только для производства электрокаров будет использоваться около 10 миллионов тонн алюминия.
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Россия стала крупнейшим поставщиком алюминия в Южную Корею
Вчера, 04:15
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьКИТАЙ"БКС Мир инвестиций"ЕС
 
 
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