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Россия значительно сократила экспорт каменного угля в Южную Корею - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Россия значительно сократила экспорт каменного угля в Южную Корею
Россия значительно сократила экспорт каменного угля в Южную Корею - 22.03.2025, ПРАЙМ
Россия значительно сократила экспорт каменного угля в Южную Корею
Поставки каменного угля из России в Южную Корею по итогам февраля этого года упали до минимальных значений за четыре года, выяснило РИА Новости по данным... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T10:25+0300
2025-03-22T10:25+0300
экономика
южная корея
россия
москва
сеул
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Поставки каменного угля из России в Южную Корею по итогам февраля этого года упали до минимальных значений за четыре года, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, за февраль 2025 года Южная Корея импортировала из России каменного угля на 112,2 миллиона долларов. Это стало минимальным месячным уровнем закупок с февраля 2021 года, когда они составили 99,7 миллиона. За месяц объем закупок сократился на 19%, а в годовом выражении - в 2,3 раза. Больше всего Сеул покупал в феврале битуминозный уголь, который применяют для выработки электроэнергии и запуска поездов - на 105,3 миллиона. Еще на 6,9 миллиона долларов импортировался антрацит, который используется для обогрева домов, применяется в промышленном производстве, например, в химической промышленности и металлургии, а также для фильтрации воды. В общем импорте угля Южной Кореей Россия заняла четвертое место. В топ-3 расположились Австралия (280,2 миллиона долларов), Индонезия (230,3 миллиона) и Колумбия (126,9 миллиона). Пятерку замкнули США с 83,8 миллиона долларов.
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южная корея
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южная корея, россия, москва, сеул
Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РОССИЯ, МОСКВА, СЕУЛ
10:25 22.03.2025
 
Россия значительно сократила экспорт каменного угля в Южную Корею

Россия сократила экспорт каменного угля в Южную Корею до минимума за четыре года

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Мария Плотникова
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Поставки каменного угля из России в Южную Корею по итогам февраля этого года упали до минимальных значений за четыре года, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, за февраль 2025 года Южная Корея импортировала из России каменного угля на 112,2 миллиона долларов. Это стало минимальным месячным уровнем закупок с февраля 2021 года, когда они составили 99,7 миллиона. За месяц объем закупок сократился на 19%, а в годовом выражении - в 2,3 раза.
Больше всего Сеул покупал в феврале битуминозный уголь, который применяют для выработки электроэнергии и запуска поездов - на 105,3 миллиона. Еще на 6,9 миллиона долларов импортировался антрацит, который используется для обогрева домов, применяется в промышленном производстве, например, в химической промышленности и металлургии, а также для фильтрации воды.
В общем импорте угля Южной Кореей Россия заняла четвертое место. В топ-3 расположились Австралия (280,2 миллиона долларов), Индонезия (230,3 миллиона) и Колумбия (126,9 миллиона). Пятерку замкнули США с 83,8 миллиона долларов.
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ЭкономикаЮЖНАЯ КОРЕЯРОССИЯМОСКВАСЕУЛ
 
 
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