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ФБР судорожно редактирует материалы по делу Эпштейна, передает CNN - 22.03.2025, ПРАЙМ
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ФБР судорожно редактирует материалы по делу Эпштейна, передает CNN
ФБР судорожно редактирует материалы по делу Эпштейна, передает CNN - 22.03.2025, ПРАЙМ
ФБР судорожно редактирует материалы по делу Эпштейна, передает CNN
Сотрудники Федерального бюро расследований США экстренно редактируют тысячи документов и видеоматериалов по делу обвинявшегося в сексуальной эксплуатации... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T18:30+0300
2025-03-22T18:53+0300
политика
фбр
джеффри эпштейн
материалы
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ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Сотрудники Федерального бюро расследований США экстренно редактируют тысячи документов и видеоматериалов по делу обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна перед их публикацией, которую ранее анонсировал минюст, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, агенты ФБР работают в круглосуточном режиме, по 12 часов в смену, откладывая текущие расследования, включая дела о предполагаемых угрозах со стороны Китая и Ирана. Соответствующий приказ о срочной подготовке материалов отдала министр юстиции Пэм Бонди после критики со стороны сторонников президента Дональда Трампа. Они ожидали, что публикация документов прольет свет на связи Эпштейна с влиятельными политиками и бизнесменами, и были разочарованы первым траншем материалов, опубликованным в феврале. "Под руководством генпрокурора Бонди минюст неустанно работает над обеспечением беспрецедентной прозрачности для американского народа", – заявил CNN представитель ведомства. Как отмечает телеканал, первый набор материалов, опубликованный в феврале, содержал в основном уже известную информацию и вызвал негативную реакцию общественности. Теперь ФБР занимается масштабной редактурой следующей части документов, удаляя из них данные, попадающие под законы о конфиденциальности и защите личной информации. Работы ведутся в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне, а также в офисах в Нью-Йорке и Шантильи (штат Вирджиния). Джеффри Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, официально причиной его смерти названо самоубийство. Многие сторонники Трампа неоднократно заявляли, что правительство США якобы скрывает детали преступлений Эпштейна и имена его влиятельных знакомых.
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фбр, джеффри эпштейн, материалы
Политика, ФБР, Джеффри Эпштейн, материалы
18:30 22.03.2025 (обновлено: 18:53 22.03.2025)
 
ФБР судорожно редактирует материалы по делу Эпштейна, передает CNN

CNN: ФБР экстренно редактирует материалы по делу Эпштейна перед их публикацией

© www.fbi.govЭмблема ФБР
Эмблема ФБР
© www.fbi.gov
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ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Сотрудники Федерального бюро расследований США экстренно редактируют тысячи документов и видеоматериалов по делу обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна перед их публикацией, которую ранее анонсировал минюст, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, агенты ФБР работают в круглосуточном режиме, по 12 часов в смену, откладывая текущие расследования, включая дела о предполагаемых угрозах со стороны Китая и Ирана. Соответствующий приказ о срочной подготовке материалов отдала министр юстиции Пэм Бонди после критики со стороны сторонников президента Дональда Трампа. Они ожидали, что публикация документов прольет свет на связи Эпштейна с влиятельными политиками и бизнесменами, и были разочарованы первым траншем материалов, опубликованным в феврале.
"Под руководством генпрокурора Бонди минюст неустанно работает над обеспечением беспрецедентной прозрачности для американского народа", – заявил CNN представитель ведомства.
Как отмечает телеканал, первый набор материалов, опубликованный в феврале, содержал в основном уже известную информацию и вызвал негативную реакцию общественности. Теперь ФБР занимается масштабной редактурой следующей части документов, удаляя из них данные, попадающие под законы о конфиденциальности и защите личной информации. Работы ведутся в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне, а также в офисах в Нью-Йорке и Шантильи (штат Вирджиния).
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Трампа призвали рассекретить документы по делу Эпштейна
24 января, 22:55
Джеффри Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, официально причиной его смерти названо самоубийство. Многие сторонники Трампа неоднократно заявляли, что правительство США якобы скрывает детали преступлений Эпштейна и имена его влиятельных знакомых.
 
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