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"Очень небыстро". Финансист спрогнозировал ставки по вкладам и кредитам
"Очень небыстро". Финансист спрогнозировал ставки по вкладам и кредитам - 22.03.2025, ПРАЙМ
"Очень небыстро". Финансист спрогнозировал ставки по вкладам и кредитам
О ставках по вкладам под 30% россияне могут забыть, а ставки по кредитам будут снижаться гораздо медленнее, чем ключевая ставка. Такими прогнозами поделился с... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T20:45+0300
2025-03-22T20:45+0300
2025-03-22T20:47+0300
экономика
ставки по вкладам
ставки по кредитам
прогноз
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. О ставках по вкладам под 30% россияне могут забыть, а ставки по кредитам будут снижаться гораздо медленнее, чем ключевая ставка. Такими прогнозами поделился с "Лентой.ру" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер на фоне решения ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки на уровне 21%.Скапенкер ожидает, что кредитные ставки будут снижаться, но "очень небыстро" - гораздо медленнее, чем ключевая ставка. В этой связи он рекомендует тщательно подумать, прежде чем привлекать кредит, и если существует возможность отложить этот шаг на год, то целесообразнее воспользоваться этой возможностью.Вместе с тем Скапенкер предупредил, что на курсы валют влияет множество различных факторов и ключевая ставка - лишь один из них. Изменение ставки ЦБ, по его словам, будет влиять на валютный рынок в течение двух-трех дней, а затем на курсы будет сказываться влияние других факторов. Реальный же эффект от изменения ключевой ставки проявится лишь через месяцы или даже кварталы.
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ставки по вкладам, ставки по кредитам, прогноз
Экономика, ставки по вкладам, ставки по кредитам, прогноз
"Очень небыстро". Финансист спрогнозировал ставки по вкладам и кредитам
Скапенкер: ставки по кредитам будут снижаться медленнее, чем ключевая ставка
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ.
О ставках по вкладам под 30% россияне могут забыть, а ставки по кредитам будут снижаться гораздо медленнее, чем ключевая ставка. Такими прогнозами поделился с "Лентой.ру"
доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер на фоне решения ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки на уровне 21%.
Скапенкер ожидает, что кредитные ставки будут снижаться, но "очень небыстро" - гораздо медленнее, чем ключевая ставка.
В этой связи он рекомендует тщательно подумать, прежде чем привлекать кредит, и если существует возможность отложить этот шаг на год, то целесообразнее воспользоваться этой возможностью.
Сюрпризы по ставке уже летом: к чему готовится Центробанк
Вместе с тем Скапенкер предупредил, что на курсы валют влияет множество различных факторов и ключевая ставка - лишь один из них. Изменение ставки ЦБ, по его словам, будет влиять на валютный рынок в течение двух-трех дней, а затем на курсы будет сказываться влияние других факторов. Реальный же эффект от изменения ключевой ставки проявится лишь через месяцы или даже кварталы.