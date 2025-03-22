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Трамп пообещал нефтяникам защиту от экологических исков, пишет WSJ
Трамп пообещал нефтяникам защиту от экологических исков, пишет WSJ - 22.03.2025, ПРАЙМ
Трамп пообещал нефтяникам защиту от экологических исков, пишет WSJ
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку нефтегазовым компаниям в связи с их обеспокоенностью относительно судебных исков и штрафов, налагаемых властями... | 22.03.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил поддержку нефтегазовым компаниям в связи с их обеспокоенностью относительно судебных исков и штрафов, налагаемых властями штатов за выбросы парниковых газов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.На встрече с представителями крупных нефтегазовых компаний в Белом доме, Трамп заявил, что действия отдельных штатов, вводящих штрафы и экологические сборы, "подрывают его политику энергетического доминирования", отмечает издание."Президент дал сигнал, что рассмотрит, как его администрация может помочь отрасли", – сообщили источники WSJ. В последние месяцы штаты Нью-Йорк, Вермонт и Калифорния приняли законы, предусматривающие штрафы и сборы для нефтегазовых компаний, средства от которых направляются на экологические проекты. Нефтяники утверждают, что такие меры нарушают их права, поскольку касаются выбросов, которые ранее были законными.Нефтяные компании обратились в Министерство юстиции США с просьбой поддержать их иски против штатов или инициировать собственные судебные разбирательства.Представитель Американского института нефти (API) заявил, что компания продолжит отстаивать свои позиции в судах и рассматривает все варианты для исправления ситуации.По данным WSJ, для предоставления юридической защиты нефтяным компаниям от исков Трампу потребуется поддержка Конгресса, в котором у республиканцев имеется небольшое преимущество.
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нефть, сша, вашингтон, дональд трамп, wsj, нью-йорк, мировая экономика
Энергетика, Нефть, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, WSJ, Нью-Йорк, Мировая экономика
Трамп пообещал нефтяникам защиту от экологических исков, пишет WSJ
WSJ: Трамп пообещал нефтяникам защиту от экологических исков властей штатов
ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил поддержку нефтегазовым компаниям в связи с их обеспокоенностью относительно судебных исков и штрафов, налагаемых властями штатов за выбросы парниковых газов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
На встрече с представителями крупных нефтегазовых компаний в Белом доме, Трамп заявил, что действия отдельных штатов, вводящих штрафы и экологические сборы, "подрывают его политику энергетического доминирования", отмечает издание.
"Президент дал сигнал, что рассмотрит, как его администрация может помочь отрасли", – сообщили источники WSJ.
В последние месяцы штаты Нью-Йорк, Вермонт и Калифорния приняли законы, предусматривающие штрафы и сборы для нефтегазовых компаний, средства от которых направляются на экологические проекты. Нефтяники утверждают, что такие меры нарушают их права, поскольку касаются выбросов, которые ранее были законными.
Нефтяные компании обратились в Министерство юстиции США с просьбой поддержать их иски против штатов или инициировать собственные судебные разбирательства.
Представитель Американского института нефти (API) заявил, что компания продолжит отстаивать свои позиции в судах и рассматривает все варианты для исправления ситуации.
По данным WSJ, для предоставления юридической защиты нефтяным компаниям от исков Трампу потребуется поддержка Конгресса, в котором у республиканцев имеется небольшое преимущество.
США экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол", сообщает CNN