https://1prime.ru/20250322/nissan-856002289.html
В Москве выставили на продажу раритетный представительский Nissan
В Москве выставили на продажу раритетный представительский Nissan - 22.03.2025, ПРАЙМ
В Москве выставили на продажу раритетный представительский Nissan
В Москве выставили на продажу раритетный седан Nissan President 1983 года выпуска. Объявление разместили на площадке Авито Авто. | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T10:00+0300
2025-03-22T10:00+0300
2025-03-22T10:00+0300
авто
япония
nissan
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. В Москве выставили на продажу раритетный седан Nissan President 1983 года выпуска. Объявление разместили на площадке Авито Авто.Этот представительский автомобиль изначально предназначался исключительно для японского рынка. История модели насчитывает более пятидесяти лет — с 1965 по 2010 год.Несмотря на то, что главой исполнительной власти в Японии является не президент, а премьер-министр, создатели модели ориентировались именно на руководителей государства. Ведь императорский двор использовал роскошный лимузин Prince Royal. В свою очередь, на President ездили чиновники высшего уровня и руководители крупнейших компаний.Например, автомобилем этой модели пользовался японский премьер-министр и лауреат Нобелевской премии мира Эйсаку Сато. Также такая машина была в коллекции генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева – он получил ее в подарок.Под капотом "Президента" находится мощный 4,4-литровый двигатель V8 (Y44E), развивающий 200 лошадиных сил и работающий в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Хотя автомобиль был произведен в Японии и до 80-х годов прошлого века принципиально не поставлялся за рубеж, в его дизайне четко прослеживается американское влияние. Интерьер сохранил атмосферу 1980-х годов, а просторное заднее сиденье подчеркивает статус машины и ее пассажира.Редкий экземпляр можно купить за 2,3 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20250316/avto-855800412.html
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авто, япония, nissan
В Москве выставили на продажу раритетный представительский Nissan
В Москве продают представительский Nissan President 1983 года выпуска
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ.
В Москве выставили на продажу раритетный седан Nissan President
1983 года выпуска. Объявление разместили на площадке Авито Авто.
Этот представительский автомобиль изначально предназначался исключительно для японского рынка. История модели насчитывает более пятидесяти лет — с 1965 по 2010 год.
Несмотря на то, что главой исполнительной власти в Японии является не президент, а премьер-министр, создатели модели ориентировались именно на руководителей государства. Ведь императорский двор использовал роскошный лимузин Prince Royal. В свою очередь, на President ездили чиновники высшего уровня и руководители крупнейших компаний.
Например, автомобилем этой модели пользовался японский премьер-министр и лауреат Нобелевской премии мира Эйсаку Сато. Также такая машина была в коллекции генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева – он получил ее в подарок.
Под капотом "Президента" находится мощный 4,4-литровый двигатель V8 (Y44E), развивающий 200 лошадиных сил и работающий в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.
Хотя автомобиль был произведен в Японии и до 80-х годов прошлого века принципиально не поставлялся за рубеж, в его дизайне четко прослеживается американское влияние. Интерьер сохранил атмосферу 1980-х годов, а просторное заднее сиденье подчеркивает статус машины и ее пассажира.
Редкий экземпляр можно купить за 2,3 миллиона рублей.
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