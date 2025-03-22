https://1prime.ru/20250322/olimpiada-856014562.html

У России появился шанс на Олимпиаду. Новая глава МОК настроена оптимистично

У России появился шанс на Олимпиаду. Новая глава МОК настроена оптимистично - 22.03.2025, ПРАЙМ

У России появился шанс на Олимпиаду. Новая глава МОК настроена оптимистично

Новоизбранная глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри из Зимбабве, ставшая первой женщиной и первой африканской на этом посту, заявила в... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T15:31+0300

2025-03-22T15:31+0300

2025-03-22T15:49+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Новоизбранная глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри из Зимбабве, ставшая первой женщиной и первой африканской на этом посту, заявила в беседе с британским телеканалом Sky News, что настроена против запрета на участие в Олимпиадах для команд каких-либо стран и планирует начать переговоры о возможном возвращении сборной Российской Федерации на Игры.Комментируя вопрос о своем отношении к отстранению сборных стран, ведущих войны, и в частности, об изоляции России, новая глава МОК прямо заявила: "Да, я против, но считаю, что каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально". При этом она сообщила о своих планах по созданию специальной рабочей группы для разработки политики и рекомендаций, которыми Олимпийское движение "сможет руководствоваться, когда нас втягивают в конфликты". Ковентри напомнила, что и на африканском континенте в настоящий момент "происходят ужасающие конфликты", которые, "к сожалению, никуда не исчезают", но африканские сборные не отстраняются о участия в Играх."В конечном итоге я считаю, что в интересах нашего движения – добиться представительства всех спортсменов", - отметила новая глава МОК.

https://1prime.ru/20250208/olimpiada-854775644.html

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мок, олимпийские игры, россия