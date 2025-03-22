https://1prime.ru/20250322/olimpiada-856014562.html
У России появился шанс на Олимпиаду. Новая глава МОК настроена оптимистично
У России появился шанс на Олимпиаду. Новая глава МОК настроена оптимистично - 22.03.2025, ПРАЙМ
У России появился шанс на Олимпиаду. Новая глава МОК настроена оптимистично
Новоизбранная глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри из Зимбабве, ставшая первой женщиной и первой африканской на этом посту, заявила в... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T15:31+0300
2025-03-22T15:31+0300
2025-03-22T15:49+0300
политика
мок
олимпийские игры
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82549/18/825491858_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_194e095fb47c5dc38aa6476e9dc5066d.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Новоизбранная глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри из Зимбабве, ставшая первой женщиной и первой африканской на этом посту, заявила в беседе с британским телеканалом Sky News, что настроена против запрета на участие в Олимпиадах для команд каких-либо стран и планирует начать переговоры о возможном возвращении сборной Российской Федерации на Игры.Комментируя вопрос о своем отношении к отстранению сборных стран, ведущих войны, и в частности, об изоляции России, новая глава МОК прямо заявила: "Да, я против, но считаю, что каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально". При этом она сообщила о своих планах по созданию специальной рабочей группы для разработки политики и рекомендаций, которыми Олимпийское движение "сможет руководствоваться, когда нас втягивают в конфликты". Ковентри напомнила, что и на африканском континенте в настоящий момент "происходят ужасающие конфликты", которые, "к сожалению, никуда не исчезают", но африканские сборные не отстраняются о участия в Играх."В конечном итоге я считаю, что в интересах нашего движения – добиться представительства всех спортсменов", - отметила новая глава МОК.
https://1prime.ru/20250208/olimpiada-854775644.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82549/18/825491858_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_b252099d6fa285898f21f2d0531722d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мок, олимпийские игры, россия
Политика, МОК, Олимпийские игры, РОССИЯ
У России появился шанс на Олимпиаду. Новая глава МОК настроена оптимистично
SN: новая глава МОК начнет переговоры о возможном возвращении РФ на Олимпиаду
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ.
Новоизбранная глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри из Зимбабве, ставшая первой женщиной и первой африканской на этом посту, заявила в беседе с британским телеканалом Sky News
, что настроена против запрета на участие в Олимпиадах для команд каких-либо стран и планирует начать переговоры о возможном возвращении сборной Российской Федерации на Игры.
Комментируя вопрос о своем отношении к отстранению сборных стран, ведущих войны, и в частности, об изоляции России, новая глава МОК прямо заявила: "Да, я против, но считаю, что каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально".
При этом она сообщила о своих планах по созданию специальной рабочей группы для разработки политики и рекомендаций, которыми Олимпийское движение "сможет руководствоваться, когда нас втягивают в конфликты".
Ковентри напомнила, что и на африканском континенте в настоящий момент "происходят ужасающие конфликты", которые, "к сожалению, никуда не исчезают", но африканские сборные не отстраняются о участия в Играх.
Со Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с МОК
"В конечном итоге я считаю, что в интересах нашего движения – добиться представительства всех спортсменов", - отметила новая глава МОК.