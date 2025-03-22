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У России появился шанс на Олимпиаду. Новая глава МОК настроена оптимистично - 22.03.2025, ПРАЙМ
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У России появился шанс на Олимпиаду. Новая глава МОК настроена оптимистично
У России появился шанс на Олимпиаду. Новая глава МОК настроена оптимистично - 22.03.2025, ПРАЙМ
У России появился шанс на Олимпиаду. Новая глава МОК настроена оптимистично
Новоизбранная глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри из Зимбабве, ставшая первой женщиной и первой африканской на этом посту, заявила в... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T15:31+0300
2025-03-22T15:49+0300
политика
мок
олимпийские игры
россия
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Новоизбранная глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри из Зимбабве, ставшая первой женщиной и первой африканской на этом посту, заявила в беседе с британским телеканалом Sky News, что настроена против запрета на участие в Олимпиадах для команд каких-либо стран и планирует начать переговоры о возможном возвращении сборной Российской Федерации на Игры.Комментируя вопрос о своем отношении к отстранению сборных стран, ведущих войны, и в частности, об изоляции России, новая глава МОК прямо заявила: "Да, я против, но считаю, что каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально". При этом она сообщила о своих планах по созданию специальной рабочей группы для разработки политики и рекомендаций, которыми Олимпийское движение "сможет руководствоваться, когда нас втягивают в конфликты". Ковентри напомнила, что и на африканском континенте в настоящий момент "происходят ужасающие конфликты", которые, "к сожалению, никуда не исчезают", но африканские сборные не отстраняются о участия в Играх."В конечном итоге я считаю, что в интересах нашего движения – добиться представительства всех спортсменов", - отметила новая глава МОК.
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мок, олимпийские игры, россия
Политика, МОК, Олимпийские игры, РОССИЯ
15:31 22.03.2025 (обновлено: 15:49 22.03.2025)
 
У России появился шанс на Олимпиаду. Новая глава МОК настроена оптимистично

SN: новая глава МОК начнет переговоры о возможном возвращении РФ на Олимпиаду

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанк*Флаги России и МОК
*Флаги России и МОК - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Новоизбранная глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри из Зимбабве, ставшая первой женщиной и первой африканской на этом посту, заявила в беседе с британским телеканалом Sky News, что настроена против запрета на участие в Олимпиадах для команд каких-либо стран и планирует начать переговоры о возможном возвращении сборной Российской Федерации на Игры.
Комментируя вопрос о своем отношении к отстранению сборных стран, ведущих войны, и в частности, об изоляции России, новая глава МОК прямо заявила: "Да, я против, но считаю, что каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально".
При этом она сообщила о своих планах по созданию специальной рабочей группы для разработки политики и рекомендаций, которыми Олимпийское движение "сможет руководствоваться, когда нас втягивают в конфликты".
Ковентри напомнила, что и на африканском континенте в настоящий момент "происходят ужасающие конфликты", которые, "к сожалению, никуда не исчезают", но африканские сборные не отстраняются о участия в Играх.
МОК - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
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"В конечном итоге я считаю, что в интересах нашего движения – добиться представительства всех спортсменов", - отметила новая глава МОК.
 
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