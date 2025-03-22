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Россиян предупредили о грядущих испытаниях для рубля

Россиян предупредили о грядущих испытаниях для рубля - 22.03.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о грядущих испытаниях для рубля

Неделя с 17 по 21 марта 2025 года оказалась чрезвычайно волатильной для российской валюты. В течение этого периода рубль продемонстрировал классическую рыночную | 22.03.2025, ПРАЙМ

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2025-03-22T04:04+0300

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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Неделя с 17 по 21 марта 2025 года оказалась чрезвычайно волатильной для российской валюты. В течение этого периода рубль продемонстрировал классическую рыночную динамику "покупаем на ожиданиях, продаем на фактах", реагируя на геополитические события. На следующей неделе ситуация вряд ли принципиально изменится, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.За всю неделю рубль прошел полный цикл: от резкого укрепления в начале недели до значительного ослабления в ее конце. Ключевой уровень поддержки по доллару на отметке 86 рублей был пройден в понедельник, что нарушило долгосрочный баланс между спросом и предложением. Важными ключевыми уровнями для доллара сейчас являются 81,40 и 76 рублей. С другой стороны, сопротивление находится на уровне 88 руб., пробой которого может открыть дорогу к 90 рублям.Российский валютный рынок продолжает жить по особым правилам после введения санкций против Московской биржи. Курс валют формируется преимущественно на внебиржевом рынке, и влияние традиционных факторов, включая динамику нефти, заметно ослабло.Геополитические факторы остаются ключевым драйвером для рубля. Запланированная на 24 марта новая встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии может стать очередным шагом к нормализации отношений и усилить ожидания последующего ослабления американских санкций.Дополнительную поддержку рублю в ближайшие дни может оказать фактор налоговых выплат 28 марта, когда сырьевые корпорации будут проводить окончательные расчеты с бюджетом за прошлый год, в том числе уплачивать налог на дополнительный доход.Что касается денежно-кредитной политики, Банк России сохраняет жесткий подход. На следующем заседании 25 апреля ЦБ, вероятно, также оставит ставку неизменной, хотя не исключает её повышения при недостаточном снижении инфляции.На новую неделю с 24 по 28 марта 2025 года, ожидаемый торговый диапазон для доллара составляет 82-90 рублей, для евро – 89,50-98,00 рублей, для юаня – 11,15-12,25 рублей."Основное внимание рынка по-прежнему будет направлено на перспективы разрешения российско-украинского конфликта и возможное смягчение западных санкций. Оптимальный курс доллара для бюджета и экспортеров, по мнению экспертов, находится в районе 100 рублей, что значительно выше текущих уровней", - заключил Антонов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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