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Россиян предупредили о грядущих испытаниях для рубля - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о грядущих испытаниях для рубля
Россиян предупредили о грядущих испытаниях для рубля - 22.03.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о грядущих испытаниях для рубля
Неделя с 17 по 21 марта 2025 года оказалась чрезвычайно волатильной для российской валюты. В течение этого периода рубль продемонстрировал классическую рыночную | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T04:04+0300
2025-03-22T04:04+0300
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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Неделя с 17 по 21 марта 2025 года оказалась чрезвычайно волатильной для российской валюты. В течение этого периода рубль продемонстрировал классическую рыночную динамику "покупаем на ожиданиях, продаем на фактах", реагируя на геополитические события. На следующей неделе ситуация вряд ли принципиально изменится, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.За всю неделю рубль прошел полный цикл: от резкого укрепления в начале недели до значительного ослабления в ее конце. Ключевой уровень поддержки по доллару на отметке 86 рублей был пройден в понедельник, что нарушило долгосрочный баланс между спросом и предложением. Важными ключевыми уровнями для доллара сейчас являются 81,40 и 76 рублей. С другой стороны, сопротивление находится на уровне 88 руб., пробой которого может открыть дорогу к 90 рублям.Российский валютный рынок продолжает жить по особым правилам после введения санкций против Московской биржи. Курс валют формируется преимущественно на внебиржевом рынке, и влияние традиционных факторов, включая динамику нефти, заметно ослабло.Геополитические факторы остаются ключевым драйвером для рубля. Запланированная на 24 марта новая встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии может стать очередным шагом к нормализации отношений и усилить ожидания последующего ослабления американских санкций.Дополнительную поддержку рублю в ближайшие дни может оказать фактор налоговых выплат 28 марта, когда сырьевые корпорации будут проводить окончательные расчеты с бюджетом за прошлый год, в том числе уплачивать налог на дополнительный доход.Что касается денежно-кредитной политики, Банк России сохраняет жесткий подход. На следующем заседании 25 апреля ЦБ, вероятно, также оставит ставку неизменной, хотя не исключает её повышения при недостаточном снижении инфляции.На новую неделю с 24 по 28 марта 2025 года, ожидаемый торговый диапазон для доллара составляет 82-90 рублей, для евро – 89,50-98,00 рублей, для юаня – 11,15-12,25 рублей."Основное внимание рынка по-прежнему будет направлено на перспективы разрешения российско-украинского конфликта и возможное смягчение западных санкций. Оптимальный курс доллара для бюджета и экспортеров, по мнению экспертов, находится в районе 100 рублей, что значительно выше текущих уровней", - заключил Антонов.
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рынки, владислав антонов, bitriver, курсы валют, реальный эффективный курс рубля, курс доллара к рублю цб рф
Курс доллара к рублю, Рынки, Владислав Антонов, BitRiver, Курсы валют, реальный эффективный курс рубля, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
04:04 22.03.2025
 
Россиян предупредили о грядущих испытаниях для рубля

Аналитик Антонов: для бюджета и экспортеров идеален курс 100 рублей за доллар

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Неделя с 17 по 21 марта 2025 года оказалась чрезвычайно волатильной для российской валюты. В течение этого периода рубль продемонстрировал классическую рыночную динамику "покупаем на ожиданиях, продаем на фактах", реагируя на геополитические события. На следующей неделе ситуация вряд ли принципиально изменится, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
За всю неделю рубль прошел полный цикл: от резкого укрепления в начале недели до значительного ослабления в ее конце. Ключевой уровень поддержки по доллару на отметке 86 рублей был пройден в понедельник, что нарушило долгосрочный баланс между спросом и предложением. Важными ключевыми уровнями для доллара сейчас являются 81,40 и 76 рублей. С другой стороны, сопротивление находится на уровне 88 руб., пробой которого может открыть дорогу к 90 рублям.
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2025
Цены на авто в России падают из-за низкого курса валют
4 марта, 13:55
Российский валютный рынок продолжает жить по особым правилам после введения санкций против Московской биржи. Курс валют формируется преимущественно на внебиржевом рынке, и влияние традиционных факторов, включая динамику нефти, заметно ослабло.
Геополитические факторы остаются ключевым драйвером для рубля. Запланированная на 24 марта новая встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии может стать очередным шагом к нормализации отношений и усилить ожидания последующего ослабления американских санкций.
Дополнительную поддержку рублю в ближайшие дни может оказать фактор налоговых выплат 28 марта, когда сырьевые корпорации будут проводить окончательные расчеты с бюджетом за прошлый год, в том числе уплачивать налог на дополнительный доход.
Что касается денежно-кредитной политики, Банк России сохраняет жесткий подход. На следующем заседании 25 апреля ЦБ, вероятно, также оставит ставку неизменной, хотя не исключает её повышения при недостаточном снижении инфляции.
На новую неделю с 24 по 28 марта 2025 года, ожидаемый торговый диапазон для доллара составляет 82-90 рублей, для евро – 89,50-98,00 рублей, для юаня – 11,15-12,25 рублей.
"Основное внимание рынка по-прежнему будет направлено на перспективы разрешения российско-украинского конфликта и возможное смягчение западных санкций. Оптимальный курс доллара для бюджета и экспортеров, по мнению экспертов, находится в районе 100 рублей, что значительно выше текущих уровней", - заключил Антонов.
 
Курс доллара к рублюРынкиВладислав АнтоновBitRiverКурсы валютреальный эффективный курс рубляКурс доллара к рублю ЦБ РФ
 
 
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