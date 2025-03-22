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Алаудинов рассказал о перехватах переговоров ВСУ со страшными приказами

Алаудинов рассказал о перехватах переговоров ВСУ со страшными приказами - 22.03.2025, ПРАЙМ

Алаудинов рассказал о перехватах переговоров ВСУ со страшными приказами

ВСУ бросали раненых бойцов ВСУ по приказу командования при отступлении в Курской области, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T15:38+0300

2025-03-22T15:38+0300

2025-03-22T15:39+0300

спецоперация на украине

спецназ "ахмат"

всу

переговоры

перехват

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КУРСК, 22 мар - ПРАЙМ. ВСУ бросали раненых бойцов ВСУ по приказу командования при отступлении в Курской области, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Они в принципе абсолютно "не парились" по поводу того, что у них там есть раненые, что их надо эвакуировать. Мы ж даже, это было в прошлом году еще, фиксировали их разговоры (в Курской области - ред.), где они даже говорили в открытую, что не надо обращать вообще внимание на раненого, что их оставьте, занимайтесь своим делом, вам не нужно ими заниматься, время тратить", - рассказал Алаудинов. По мнению командира спецназа "Ахмат", командованию ВСУ в целом наплевать на то, сколько погибнет украинских военнослужащих. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.

https://1prime.ru/20250315/svo-855818708.html

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спецназ "ахмат", всу, переговоры, перехват