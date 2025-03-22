https://1prime.ru/20250322/svo-856015802.html

Газета WSJ рассказала, как ВСУ отреагировали на операцию ВС РФ "Поток"

Газета WSJ рассказала, как ВСУ отреагировали на операцию ВС РФ "Поток" - 22.03.2025, ПРАЙМ

Газета WSJ рассказала, как ВСУ отреагировали на операцию ВС РФ "Поток"

Украинские войска в панике и самовольно отступали из Курской области после операции "Поток" российских Вооруженных сил, сообщает газета Wall Street Journal со... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T16:56+0300

2025-03-22T16:56+0300

2025-03-22T16:57+0300

спецоперация на украине

вс рф

суджа

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852603454_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a87580ffff2d708f9a13cd9bec74e382.jpg

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Украинские войска в панике и самовольно отступали из Курской области после операции "Поток" российских Вооруженных сил, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на военнослужащего ВСУ. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "Украинская армия заявила, что попытка (прорыва - ред.) была сорвана, однако (старший сержант ВСУ Зенон - ред.) Дашак и другие солдаты сказали, что она вызвала панику. Некоторые полевые командиры приказали своим подчиненным отступать - до того, как получили (соответствующие - ред.) приказы от вышестоящих офицеров", - пишет издание. В материале говорится, что для подразделений ВСУ в Курской области ситуация была критической еще до маневра российских войск с газопроводом. По словам Дашака, отступление ВСУ из Курской области случилось слишком поздно и привело к потерям живой силы и оборудования, которых можно было избежать. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://1prime.ru/20250309/svo-855609549.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс рф, суджа, всу