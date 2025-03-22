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Трамп лишил доступа к секретной информации членов семьи Байдена - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп лишил доступа к секретной информации членов семьи Байдена
Трамп лишил доступа к секретной информации членов семьи Байдена - 22.03.2025, ПРАЙМ
Трамп лишил доступа к секретной информации членов семьи Байдена
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение лишить доступа к секретной информации и возможности работать с ней Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T05:27+0300
2025-03-22T05:27+0300
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общество
экономика
сша
дональд трамп
хиллари клинтон
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение лишить доступа к секретной информации и возможности работать с ней Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и членов семьи Джо Байдена. "Администрация президента пришла к выводу, что доступ к секретной информации более не отвечает национальным интересам следующих лиц: Энтони Блинкена, Джейкоба Салливана, Лизы Монако, Марка Заида, Нормана Эйзена, Летиции Джеймс, Элвина Брэгга, Эндрю Вайсмана, Хиллари Клинтон, Элизабет Чейни, Камалы Харрис, Адама Кинзингера, Фионы Хилл, Александра Виндмана, Джозефа Р. Байдена-младшего и любого другого члена семьи Джозефа Р. Байдена-младшего", – говорится в релизе Белого дома. Также всем руководителям исполнительных департаментов и агентств было предписано ограничить доступ указанных лиц к охраняемым объектам правительства США без сопровождения. Данное ограничение также распространяется на участие в секретных брифингах, таких как "Ежедневная сводка президента", а также на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, которыми располагает разведывательное сообщество. В начале марта глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что по указу Трампа аннулировала допуск бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена и бывшего советника по национальной безопасности Джейка Салливана к секретной информации.
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технологии, общество , сша, дональд трамп, хиллари клинтон, энтони блинкен
Технологии, Общество , Экономика, США, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Энтони Блинкен
05:27 22.03.2025
 
Трамп лишил доступа к секретной информации членов семьи Байдена

Белый дом лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон и членов семьи Байдена

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ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение лишить доступа к секретной информации и возможности работать с ней Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и членов семьи Джо Байдена.
"Администрация президента пришла к выводу, что доступ к секретной информации более не отвечает национальным интересам следующих лиц: Энтони Блинкена, Джейкоба Салливана, Лизы Монако, Марка Заида, Нормана Эйзена, Летиции Джеймс, Элвина Брэгга, Эндрю Вайсмана, Хиллари Клинтон, Элизабет Чейни, Камалы Харрис, Адама Кинзингера, Фионы Хилл, Александра Виндмана, Джозефа Р. Байдена-младшего и любого другого члена семьи Джозефа Р. Байдена-младшего", – говорится в релизе Белого дома.
Также всем руководителям исполнительных департаментов и агентств было предписано ограничить доступ указанных лиц к охраняемым объектам правительства США без сопровождения. Данное ограничение также распространяется на участие в секретных брифингах, таких как "Ежедневная сводка президента", а также на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, которыми располагает разведывательное сообщество.
В начале марта глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что по указу Трампа аннулировала допуск бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена и бывшего советника по национальной безопасности Джейка Салливана к секретной информации.
 
ЭкономикаТехнологииОбществоСШАДональд ТрампХиллари КлинтонЭнтони Блинкен
 
 
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