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"Не имеет возможности". Украине раскрыли постыдный секрет Стармера

"Не имеет возможности". Украине раскрыли постыдный секрет Стармера - 22.03.2025, ПРАЙМ

"Не имеет возможности". Украине раскрыли постыдный секрет Стармера

Великобритания не обладает тем количеством ресурсов для оказания военной помощи Украине, которое обещал премьер-министр Королевства Кир Стармер. Об этом... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T22:52+0300

2025-03-22T22:52+0300

2025-03-22T22:58+0300

спецоперация на украине

великобритания

военная помощь украине

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МОСКВА,22 мар — ПРАЙМ. Великобритания не обладает тем количеством ресурсов для оказания военной помощи Украине, которое обещал премьер-министр Королевства Кир Стармер. Об этом рассказывается в публикации портала Unherd.Как отмечается в статье, "энтузиазм премьер-министра (Стармера — прим. ред.) относительно начала боевых действий всегда резко контрастировал с суровыми предупреждениями высокопоставленных военных о том, что армия слишком мала, чтобы играть хоть какую-то миротворческую роль на российско-украинской линии фронта".Авторы материала утверждают, что на сегодняшний день у Великобритании просто нет возможности эффективно задействовать свой потенциал — ни в море, ни в воздухе.При этом как бы мельком замечается, что НАТО во все времена полагалась на авиацию, однако до сих пор неизвестно, насколько европейские пилоты готовы сражаться непосредственно с российскими ВКС.Также авторы утверждают, что техническое состояние флота Его Величества не позволяет рассчитывать, что у Великобритании может быть преимущество на море, ведь очень многие британские корабли сейчас находятся или на обслуживании, или на длительном ремонте.Вышеперечисленное приводит авторов статьи к неутешительному для противников России выводу. По их мнению, единственное, на что, помимо зажигательных речей, сегодня могут рассчитывать Стармер и "коалиция желающих", — это патрулирование воздушного пространства на самолетах, которых, правда, у Великобритании недостает для охвата больших территорий.

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великобритания, военная помощь украине